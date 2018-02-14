8 действенных способов выучить ПДД

Зубрёжка – самый тяжёлый и малоэффективный способ освоить новую для себя информацию. Потому правила дорожного движения (да и вообще всё, что нужно запомнить) лучше изучать, прибегая к некоторым хитростям.

Добавляем личное

Если то или иное правило коснётся лично вас, то вы его, разумеется, запомните намного лучше, чем если вы его просто прочитаете. Да, не каждое правило «всплывает» в нашей жизни, но если такое случается, то обязательно нужно это мысленно зафиксировать.

Больше юмора

Смех всегда полезен, а уж когда вы занимаетесь трудоёмким делом, то это справедливо вдвойне. Биологически получается так, что гормон стресса (кортизол) напрямую влияет на гиппокамп и его функции. А функции его заключаются в запоминании информации. И наоборот – гормон радости и счастья эндорфин вырабатывает во время смеха и улучшает память. Поэтому обращайте внимание на шутки или анекдоты, которые связаны с дорожным движением.

Видео

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Всё это потому, что мозг куда лучше запоминает данные в динамике. Обучающие видео в несколько раз более эффективны, чем просто текст.

Иллюстрации

Если не видео, то хотя бы картинки или рисунки. Это даёт полезную наглядность, при которой всё усваивается намного быстрее, чем в случае с текстом.

Рифмованные правила и аббревиатуры

Этот простой приём с блеском используется в школе или даже ВУЗах, значит, и тут сгодится. Любое правило лучше упростить и сочинить стишок. Например, широко известно правило СССР – свет, сцепление, скорость, ручник. Именно в такой последовательности нужно трогаться с места – включить ближний свет фар, выжать сцепление, включить первую скорость на КПП, снять с ручника.

Логика

Любое правило нужно понять, осмыслить его логику. Так запомнить его получится намного лучше. Некоторые даже рассказывают, что правила можно почти не учить, а просто исходить из той логики, что двигаться нужно так, чтобы минимизировать вероятность ДТП. На самом деле, всё же помимо логики лучше иметь некую базу теоретических знаний, но и их желательно понять и разобраться, а не просто выучить

Подсматриваем у водителей

Если вы ещё не слишком опытный водитель, то посмотрите за тем, что делают профи. Просто наблюдайте за тем, как едет водитель автобуса или такси – как он трогается, как перестраивается, как проезжает перекрёсток. Это действительно помогает.

Используем мобильные приложения и веб-сервисы

Приложения есть практически на любую тему, и ПДД исключением не является.

Они выгодно отличаются от бумажной брошюрки. Во-первых, приложение всегда у вас при себе. Даже 10-15 минут свободного времени можно провести с пользой. Во-вторых, всё выполнено в форме игры, скучать не придётся. В-третьих, пояснения в случае ошибочного ответа куда более понятные и полные, чем в книжке.

Также есть тренировочные экзамены, например, на «Авторамблере».