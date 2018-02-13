Начинайте качать пресс прямо сейчас! – вот 9 веских причин

Кто бы что ни говорил, а лишний вес вообще и слой жира на животе в частности, это отвратительно. Это не просто выглядит некрасиво, но и создаёт мужчине массу неприятностей. С таким пузом вы теряете львиную долю вашей природной энергии, которую можно было бы пустить на достижение невероятно высоких и достойных целей. Также жир напрямую влияет на состояние вашего здоровья. Посмотрим даже дальше – на продолжительность вашей жизни! Потому давайте возьмём себя в руки, проявим настоящее мужской упорство и не будет останавливаться пока не победим ненавистный живот! Вот зачем это нужно сделать:

Общественное мнение

Начнём самого незначительного, но всё же имеющего право на существование довода – общественное мнение. Что можно подумать о молодом человеке с большим животом? А вот что: безвольная тряпка, не способен ни за питанием следить, ни спортом заниматься. В подавляющем большинстве случаем это будет верно… Поэтому принимаем меры! Какие меры, любой толстяк и так знает, просто не хватает силы воли применить это.

Скрадывание самого главного

Ещё одна важная сторона жизни мужчины – секс и всё, что с ним связано. Если у нас внушительная прослойка спереди, то жир, во-первых, будет скрадывать драгоценные сантиметры. Во-вторых, с таким балластом вы куда быстрее устанете, чем если бы были подтянутым. В-третьих, в особо жутких случаях живот может вырасти настолько, что вы даже не увидите своего «товарища», что весьма больно бьёт по самооценке. В-четвёртых, содержание жира в организме напрямую негативно влияет на выработку мужского полового гормона, чего мы все хоте ли бы избежать.

Шнурки и прочее

Ещё одна причина – чисто бытовые трудности. Допустим, штаны найти можно в специальном магазине, но живот элементарно мешает вам хотя бы шнурки завязать. Любые наклоны вперёд сопровождаются немалыми трудностями.

Неудобства во сне

Необъятный живот несёт в себе ещё одну сложность – ограниченность в выборе поз для сна. Исследования показывают, что большинство мужчин инстинктивно стараются спать на животе, но если у нас там «прослойка», то это будет затруднительно. Живот будет передавливать внутренние органы и затруднять дыхание, и в конечно итоге вам придётся отказаться от сна на животе.

Необходимость класть на пузо салфетку

Во время еды бывает так, что кусочки пищи падают на колени. Для этого на них кладут салфетку или небольшое полотенце. Однако в случае с большим животом кусочки будут падать не на колени, а прямо на пузо. Тут вам и комичных внешний вид (кстати, кусочки какой именно еды там у вас падают?), и пятна на рубашке.

Непривлекательность для девушек

Да, пошли крупнокалиберные причины. Что толку с того, что вы сами себе нравитесь, если на вас не смотрят девчонки? Женщинам нравятся спортивные мужчины, которые следят за собой и своей физической формой. Это мощнейший мотиватор покончить со своим неспортивным образом жизни.

Смерть

Мы уже сказали об этом вкратце – человек, у которого даже небольшой животик рискует покинуть это жестокий мир раньше положенного срока. Причин на то полно – проблемы с нервной системой, сердечно-сосудистые заболевания, трудности с пищеварительной системой. Вы готовы заплатить за большую тарелку жирных котлет несколькими годами своей жизни?

Одышка

Любой лишний вес затрудняет передвижение. Речь не просто о каких-то спортивных потугах, но даже об обычной ходьбе или подъёме по лестнице. И без нас вы понимаете, что мужик с лишним весом отличается тем, что быстро запыхивается, обильно потеет и попахивает. Хотите так же?

Тяжело перелазить через заборы

С пузом куда сложнее быстро перемахнуть через забор, протиснуться между досок или пролезть под забором. А зачем вам это делать, резонно спросите вы? Мы вам ответим – чтобы умело воровать яблоки, черешню или груши.