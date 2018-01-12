5 простых советов для тех, кто контролирует свой вес

Еда – это тоже наркотик. И каждый из нас должен это помнить.

Желудок – это не бездонная бочка, нельзя бросать туда сверхнормы пищи. Не надо стремиться сожрать пятилетку в три года. Переедание не только негативно сказывается на внутренних органах, но и весьма заметно расширяет вас (в прямом смысле слова). А ведь настоящий мужик должен быть всегда слегка голодным и поджарым, как волк или гончая. Это отличная предпосылка для активности и высокой эффективности. К тому же внешняя привлекательность тоже никогда не будет лишней. Вот простые советы, как набирать вес исключительно мышцами, а не салом на боках и животе.

Откусывать столько, сколько можете прожевать

От скорости поедания напрямую зависит количество лишнего веса. Те, кто ест быстро, как правило, страдают от избыточного веса. Чтобы этого избежать, проявите чуть-чуть самоконтроля. Чем дольше вы жуёте пищу, тем быстрее приходит насыщение, а жевать удобно только небольшие кусочки. В итоге вам понадобится меньше пищи, чтобы утолить голод.

Меняем руки

Тут всё просто – держим вилку или ложку неудобной рукой. Так уменьшается скорость поедания, что положительно сказывается на общем количестве съеденного. К тому же появляется эффект осознанности, в то время, как удобной рукой человек на автомате сжирает намного больше, чем ему требуется для нормального функционирования.

Тарелки

Всё нужно есть с тарелки. Так психологически человек осознаёт количество еды. Если же черпать, например, салат из большой посудины, то нам кажется, будто съедено совсем мало, и нечего беспокоиться. Совет прост – ВСЁ, что вы едите, сначала положите на тарелку. Кстати, второй этап этого совета – уменьшение тарелок, тоже хороший лайфхак для тех, кто хочет не набирать вес.

Без телевизора

Многие современные люди не могут жить без телевизора. Обязательно что-то нужно смотреть во время еды. Сюда можно отнести и прикольные ролики с YouTube, что технически не является «телевизором». Суть такова – мозг отвлекается и теряет контроль над руками и челюстями. В итоге мы обжираемся и жалеем об этом. Снова и снова. Выход достаточно прост – во время еды старайтесь думать о еде и не отвлекайтесь.

Цвета

Цвета существенно влияют на нашу психологию. Например, красный и оранжевый возбуждают аппетит. Таким же эффектом обладает бирюзовый. А вот тёмно-синий, фиолетовый, серый и чёрный чувство голода наоборот подавляют. Это можно использовать при покупке посуды и оформлении помещения, где вы проводите больше всего времени.