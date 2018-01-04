Возвращаем романтику в отношения – 5 годных способов

Время, увы, не щадит никого и ничего. И пылкая страсть, как и любой другой предмет или явление, не вечна. Чтобы она не переставала сжигать вас в прах, нужно подбрасывать топлива в ваши романтические отношения. Вот как это можно сделать.
Песня
Да, это, возможно, старомодно, но всегда трогательно, и ни одна особа дамского пола не оставит без внимания такой жест. Для этого нужно совсем мало. Первое – уметь играть на гитаре, хотя бы чуть-чуть. Второе – песня. Можно взять уже готовую и выучить слова. Можно сочинить полностью свою, если имеются крупицы таланта (отличное применение, как ни крути). А можно взять какую-нибудь известную песню и слегка подкорректировать слова, вставив имя или ласковое прозвище вашей любимой.
Ужин
Имеется в виду ужин, который вы приготовили сами. Любой увалень может потратить несколько рублей на ужин в ресторане, а вот приготовить самому несколько блюд (пусть даже простых) и самостоятельно сервировать стол – это уже задача не для каждого. И не для каждой. Хорошо подумайте над меню: выберите баланс между слишком замороченными блюдами и совсем уж простенькими. Если у вас в чести алкоголь, то обязательно запаситесь бутылочкой любимого вина. Ещё один важный момент – столовые приборы, свечи, скатерть. Отличный случай проявить свои учтивость, галантность, чувство такта, этикет и прочие аристократические атрибуты. Все любят обзываться словом «быдло». Вот отличный способ выгодно отличиться от этих самых «быдло».
Совместное творчество
Это всегда поднимает настроение и укрепляет духовную связь в паре. Тут главное просто выбрать такое творчество, которое понравится обоим. Можно написать совместный стих. Это делается просто – берём начало известного стихотворения и по очереди пишем по одной или по две строчки. Можно что-нибудь вместе, в две кисти нарисовать. Ещё один вариант – лепка из глины, простой или полимерной. Фигурку или вазу можно потом раскрасить. В общем, вариантов множество, проявите фантазию.
Цветы
Да, банально, но даже тривиальные вещи можно сделать по-особому. Можно составить букет самому. Посмотрите несколько видеоуроков в интернет и вперёд. Несколько цветков, веточки, разные типы обёрточной бумаги, оригинальная лента для связывания, плюс, разумеется, записка или открытка с тёплыми, нежными словами.
Её день
Устройте своей принцессе второе 8 марта. Постройте день так, чтобы всё было только для неё одной – приготовьте завтрак, потом поведите гулять в её любимые места, а вечером можно сделать всё, что она хочет в постели. Уверяем: понравится обоим.
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