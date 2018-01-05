9 лучших спорт-советов 2017 года от MagMen’s

Оглядываясь на прошедший год, можно ещё вспомнить те, рекомендации, что мы давали вам.
Самые крутые упражнения с собственным весом
Если нет снарядов, всегда можно прокачать себя, используя только вес собственной задницы.
Убийственные упражнения с гимнастическим мячом
Этот мяч многократно усилить эффект от простых, известных каждому упражнений.
Самые мощные упражнения на ступенях
Если простой бег вам кажется скучным, можете попробовать это.
Без кардио никуда
Кардиоупражнения – это отличный способ поддерживать в тонусы не только ноги, но и весь организм.
Бицепс
Гордость и краса любого мужчины. Работа над этими заметными мышцами требует особого подхода, и в этом мы вам поможем.
Спина
Мощная, широкая спина – показатель вашей физической развитости. Но при тренировке этой части тела важно проявлять осторожность.
Грудные мышцы
Красивая, широкая грудь – это настоящий магнит для девушек. Любой, кому дорого женское внимание, просто обязан уделить внимание этим упражнениям.
Пресс
Пожалуй, это самое трудное в бодибилдинге – накачать рельефный пресс. Но ни одна проблема не устоит перед настоящим мужским упорством и разумным подходом.
Лишний вес
Чтобы ваша развитая мускулатура была видна, важно максимально снизить количество подкожного жира. Если у вас есть эта проблема, то мы обязательно дадим несколько дельных советов.
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