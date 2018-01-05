9 лучших спорт-советов 2017 года от MagMen’s

Оглядываясь на прошедший год, можно ещё вспомнить те, рекомендации, что мы давали вам.

Самые крутые упражнения с собственным весом

Если нет снарядов, всегда можно прокачать себя, используя только вес собственной задницы.

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Убийственные упражнения с гимнастическим мячом

Этот мяч многократно усилить эффект от простых, известных каждому упражнений.

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Самые мощные упражнения на ступенях

Если простой бег вам кажется скучным, можете попробовать это.

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Без кардио никуда

Кардиоупражнения – это отличный способ поддерживать в тонусы не только ноги, но и весь организм.

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Бицепс

Гордость и краса любого мужчины. Работа над этими заметными мышцами требует особого подхода, и в этом мы вам поможем.

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Спина

Мощная, широкая спина – показатель вашей физической развитости. Но при тренировке этой части тела важно проявлять осторожность.

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Грудные мышцы

Красивая, широкая грудь – это настоящий магнит для девушек. Любой, кому дорого женское внимание, просто обязан уделить внимание этим упражнениям.

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Пресс

Пожалуй, это самое трудное в бодибилдинге – накачать рельефный пресс. Но ни одна проблема не устоит перед настоящим мужским упорством и разумным подходом.

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Лишний вес

Чтобы ваша развитая мускулатура была видна, важно максимально снизить количество подкожного жира. Если у вас есть эта проблема, то мы обязательно дадим несколько дельных советов.

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