Что вызывает снижение либидо, и как в этой ситуации быть

Статистика говорит, что около трети людей во всём мире хотят секса не так часто, как нужно в соответствии с общепринятыми стереотипами.

Так уж повелось, что секс – один из основных показателей качества жизни. Потому человек, у которого его в жизни мало, испытывает психологический дискомфорт и проблемы с самооценкой. Однако в действительности всё намного сложнее. Начнём с того, что все люди разные. Гармональный фон у каждого индивидуален. Если вас устраивает раз в месяц, то это вполне нормально. Есть вообще люди, которым секс по большому счёту и не нужен. И это вовсе не обязательно должно говорить о каких-то там проблемах.

Но даже если учитывать все факторы, многие люди в силу разных причин испытывают на себе снижение полового влечения. Об этих причинах и методах борьбы с ними мы и поговорим:

Лекарства

В настоящее время почти каждый из нас постоянно или периодически принимает в течение жизни большое количество всевозможных препаратов. И снижение либидо вполне может быть побочным эффектов одного из них. Как правило, к «рискованным» лекарствам относят антидепрессанты, болеутоляющие, средства от облысения, противозачаточные (получается, у них двойной эффект) и другие. Если столкнулись с такой проблемой, то попросите лечащего врача найти аналог без такого эффекта.

Если же это сделать не получается, то нужно всеми возможными средствами увеличить приток крови к низу живота. Самый простой – физическая активность и правильное питание. Также советуем обратить внимание на L-аргинин (его называют «природной виагрой») – это аминокислота, которая ведёт к расширению сосудов. При этом желательно всё равно обратиться к врачу, так как любое лечение будет более эффективным в случае комплексного подхода.

Проблемы со здоровьем

Состояние здоровья влияет на каждую сферу нашей жизни, в том числе на секс. Для правильной работы половой системы нужен оптимальный баланс витаминов и микроэлементов. Например, избыток сахара часто ведёт к снижению либидо. Также пагубно влияет курению, холестерин, диабет. В некоторых случаях, половое влечение снижается из-за недостатка витамина D. В этом случае необходима консультация эндокринолога, анализы и лечение.

Стресс и усталость

Это настоящий бич современных землян. Переживания, связанные с переездами, сменой работы, какими-то другими хлопотами, дети. Интенсивная жизнь приучила нас трудиться через усталость, но ничего не проходит бесследно. Вполне естественным последствием переутомления и стрессов будет снижение либидо. Чтобы этого избежать, просто жизненно важно научиться держать свои нервы под контролем и уметь расслабляться. Ещё помните, что всех денег не заработаешь, а здоровье потом вернуть будет невероятно трудно. Не пропускайте отпуск, по возможности не перерабатывайте и всегда находите время для себя. Длительный и постоянный стресс напрямую влияет на качество и количество вашего секса.

Проблемы в отношениях

Ещё одна причина – проблемы в отношениях именно вашей пары. В таком случае нужно посетить сексолога, который, вполне вероятно, вам поможет. Может быть, вас или вашего партнёра что-то не устраивает в вашей близости, но сказать об этом не получается. О сексе можно и нужно говорить, ведь с кем ещё это делать, как не с вашей половинкой?