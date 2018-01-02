Нужен ли знак «Шипы»?

Итак, в России 4 апреля 17 года вступили в силу новые дополнения к ПДД.

Теперь буква «Ш» в треугольнике становится обязательной, если на вашем автомобиле установлены шины с шипами. Разумеется, в апреле на это никто не обратил внимания, а вот теперь к вопросу приходится возвращаться.

Суть самого знака

Сам знак «Шипы» информирует других участников дорожного движения, что на вашем авто стоит шипованная резина. В теории это должно побудить машины, едущие за вами, держать бОльшую дистанцию ввиду более короткого тормозного пути у вас. Также важно держать в уме опасность того, что шипованные шины гораздо чаще «кидаются» мелкими камешками.

Что если не поставить знак?

Если знака нет, то транспортное средство эксплуатировать нельзя. Если вы всё же это делаете, то будьте добры заплатить штраф 500 рублей. Для начала по идее можно отделаться и просто устным предупреждение – тут на усмотрение сотрудника ГИБДД. Если нарушения продолжаются, то не миновать 500-рублёвого штрафа. Далее штраф может быть удвоен, а если вы совсем злостный нарушитель, то могут и на 15 суток посадить.

Что делать?

Всё просто – подчиниться. Купите копеечную (150-300 рублей) наклейку и прицепите на заднее стекло, бампер или любое другое заметное место. Чёткий требований к бумаге нет, следовательно можно распечатать знак и самостоятельно. Всё просто – чёрная буква «Ш». Желательно использовать обычный шрифт без засечек. Ещё мы помещает внутрь белого равностороннего треугольника, сторона которого должна быть не менее 20 см. По периметру нужна обводка красный цветом, толщина – не менее 10% от длины стороны треугольника. Можно и просто скачать.