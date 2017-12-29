Месяц по 100 отжиманий в день

Может ли столь простая программа тренировок хотя бы в какой-то мере заменить тренажёрный зал?

Двое сотрудников Buzzfeed протестировали это на себе. Никаких специальных диет, режимов дня, дополнительных упражнений – просто 100 отжиманий в день. С неограниченным количеством подходов, хоть по 1 разу.

Рекомендуем и вам испробовать это на себе. И вот на что стоит обратить внимание:

Советы

Самое важное – техника. Опускайте торс как можно ниже и следите за правильным расположением рук. Новички часто грешат тем, что не напрягают мышцы спины и живота. Это неправильно. Ваш торс должен быть напряжён, как во время выполнения планки. Начинать лучше с малого – 10 по 10 будет вполне достаточно. Так вы отточите технику и наработаете мышечную память. Если силы позволяют, то постепенно увеличивайте количество повторений за один подход. Если же мышцы болят, то лучше наоборот, снизить. Как и в любом другом упражнении, необходимо постоянно прислушиваться к своему организму. Если чувствуете сильную боль, прекращайте упражнение. Также желательно знать свои биоритмы. Если вы сова, то лучше делать свою норму после обеда. Если жаворонок, то постарайтесь большую часть вашей сотки отжаться в первой половине дня.

Препятствия

Примерно со второй или третьей недели люди, как правило, начинают немного охладевать к этой затее. Мотивация снижается, и мы начинаем халтурить, откладывать на потом. В конечном итоге появляется серьёзный риск сорвать весь челлендж. Вот какие препятствия наверняка встретятся на вашем пути:

Боль в мышцах. Человек, который давно не занимался спортом, будет чувствовать боль. Это логично и предсказуемо. Причём, это будет продолжаться не 2-3 дня, а подольше. В таком случае лучше делать отжимания совсем маленькими порциями. Лень и усталость в конце дня. После своих обычных дневных дел мы часто устаём и морально и физически. В такой ситуации намного сложнее заставить себя попыхтеть. Однако держите в голове тот факт, что потратив немного сил сегодня, вы получите отдачу в виде бодрости и активности в будущем. Не слишком быстрый результат. Люди часто бывают нетерпеливыми. Новички думают, что уже после недели упражнений должен быть результат в виде красивых, налитых мышц и рельефного пресса. На деле же требуется больше времени и усердия. Запаситесь терпением и не бегите впереди паровоза.

Помощь

А вот эти маленькие хитрости помогут вам справиться со взятыми на себя спортивными обязательствами:

Награда. Вообразите, что вы в компьютерной игре, а ваши дневные дела – специальные задания, за которые вам положена награда. Среди заданий этих должны быть и отжимания. Например, так: отжался 20 раз – получи награду в виду одной серии любимого сериала. Отжался ещё 20 – можно съесть что-то вкусное. Приложения-напоминалки. Поставьте на смартфон какое-то приложение, которое будет каждый час или два напоминать вам о вашем предприятии – «Упал – отжался!», «отжался 15 раз! Быстро!» и т.д. Так вам не придётся выполнять всю норму вечером. Нет неподходящих мест. Если вы затеяли что-то грандиозное (а этот челлендж вполне можно таковым назвать), то нельзя ограничивать себя в пространстве. Делайте отжимания в любом месте, а не только дома. Возможно, на работе кто-то будет смотреть на вас, как на чудака, но на это стоит махнуть рукой и работать над собой. Мотивация из соцсетей. Обязательно расскажите об этом в социальных сетях. Во-первых, это будет мотивировать вас не ударить в грязь лицом и пройти весь курс полностью. Во-вторых, такое хорошее дело обязательно получит положительный отклик в виде подбадривающих комментариев друзей.

Результат

На выходе вы получите целый вагон пользы. Спорт – это прекрасно, и польза от него многократно окупает вложенные время и усилия. Улучшение физической формы отлично скажется не только на вашем самочувствии, но и на других сферах жизни.