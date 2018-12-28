Выбираем красную икру

На Новый Год можно себя немного побаловать. Но как не нарваться на подделку?

Типы икры

В России продаётся икра нескольких видов. Икринки отличаются по цвету и размеру.

Чавыча. Цвет – красно-оранжевый. Размер икринок – крупный, 8-9 мм в диаметре. Вкус – с лёгкой остринкой.

Кета. Цвет – янтарный, насыщенный. Размер икринок – крупный, 6-7 мм в диаметре. Вкус – слегка сливочный.

Горбуша. Цвет – оранжевый, яркий. Размер икринок – средний, 4-5 мм в диаметре.

Кижуч. Цвет – ярко-красный. Размер икринок – мелкий, до 3 мм в диаметре. Вкус – слегка горьковатый.

Нерка. Цвет – насыщенно-красный. Размер икринок – мелкий, 1-2 мм в диаметре. Вкус – слегка горьковатый.

Форель. Цвет – светло-оранжевый. Размер икринок – до 2 мм в диаметре. Вкус – слегка горьковатый.

Самой вкусной считается икра горбуши и кеты.

Регламент

Итак, качество и свойства икры регулируется государством на основе ГОСТа «Икра зернистая лососёвых рыб». Утверждён он в 2004 году. Исходя из него, вся икра делится на два сорта. Икра первого сорта должна быть полностью однородной по цвету и размеру икринок. Разумеется, не допускается смешивать икру разных рыб. При этом биологический вид должен быть указан на упаковке. Второй сорт допускает смешивание икры разных рыб, и в этом случае их название можно не писать на банке.

В магазинах встречаются и такие продукты, которые выпущены не по ГОСТу, а по ТК (технические условия). В отдельных случаях бывает, что ТУ-икра вкуснее и качественнее, чем ГОСТовская, но это редкость.

Также ГОСТ ограничивает количество соли. В икре первого сорта содержание соли не должно превышать 6%. Второй сорт допускает чуть больше – до 7%. Содержание джуса (сок, остающийся от разрушенных икринок) то же регламентировано – не более 5%.

Определяем хорошую икру по банке

Вот на что нужно обратить внимание:

Самое важное – на банке всегда должен быть указан производитель, ГОСТ/ТУ, вид рыбы (в случае с икрой первого сорта), срок годности, состав. Также желательно, чтобы производитель был не слишком далеко от места лова.

Теперь смотрит внимательнее на состав. Он должен быть максимально коротким. В идеале он выглядит так – икра, соль. Допускает содержание растительных масел и консервантов. Наиболее безопасный из них – E200, т.е. сорбиновая кислота. Хотя лучше всё-таки без них.

Маркировка на крышке. Во-первых, она должна быть выпуклой. Если она вогнутая, то это верный признак контрафакта. Во-вторых, маркировка должна содержать три ряда знаков – дата изготовления, знак «икра»-номер завода, номер смены и индекс «Р» (рыбная промышленность).

Целостность упаковки. Если банка жестяная, то она должна быть ровной, без дефектов, вздутий и вмятин.

Если вы выбрали стеклянную банку, то хорошо рассмотрите икринки. Они должны быть одинаковыми по размеру и цвету, с минимальным содержанием джуса.

Жестяную банку лучше слегка потрясти – не должно быть никаких всплесков. Если они есть, то джуса там, очевидно, больше, чем положено.

Если икра упакована в пластиковый контейнер, то он должен соответствовать тем же требованиям.

Икра в магазине должна быть в холодильнике.

Икра на вес

Иногда её продают и на вес. В таком случае нет возможности проверить маркировку – смотрите в оба. Учитывайте, что нерест лососёвых приходится на июль и август. Значит, желательно покупать икру не позднее ноября. В противном случае есть риск купить уже подпорченный продукт.

Уже после покупки обратите внимание на рассыпчатость. Икринки не должна слипаться. С ложки они должны падать по одной, а не комом.

Распознаём подделку

Есть умельцы, которые выпускают искусственную икру. Для этого используют молоко, яйца, желатин, красители. На вкус, разумеется, совсем не то, но на вид очень похоже на настоящую. Вот как можно распознать подделку:

Раздавите одну икринку. Настоящая легко поддастся. Искусственная же более плотная.

Запах. Подделку щедро наделяют рыбным запахом, как правило, селёдочным.

Берём одну икринку и бросаем в стакан с водой. Если вода станет оранжевой…

Поддельная икра прилипаем к зубам.

Цена. Разумеется, настоящая икра стоит намного дороже.

Распознаём испорченный продукт

Самый верный признак – резкий запах. Также пропавшая икра часто темнеет. Ещё есть такое понятие, как «перезревшая икра». Её добывают браконьеры в тех местах, где рыба уже нерестится. Такие икринки более плотные и лопаются со щелчком. Санитарные нормы запрещают использовать такую икру.