7 упражнений с гантелями для домашней тренировки

Гантели – универсальный снаряд, который поможет вам прокачать практически любую группу мышц. Вот 7 классных упражнений для тех, кто решил не покупать абонемент в спортзал, а заниматься дома.

Жим лёжа

Ложимся на пол лицом вверх и вытягивает руки с гантелями так, чтобы они смотрели ладонями друг на друга. Далее опускаем руки до тех пора, пока трицепсы не коснутся пола. В этой точке останавливаемся на пару секунд. Подбираем такие гантели, чтобы вы могли сделать 3 подхода по 10 повторений.

Тяга к груди

Исходное положение: ноги — на ширине плеч, спина – прямая, в руках – гантели. Далее наклоняемся вперёд, чтобы туловище было параллельно полу. Тянем гантели к груди и медленно возвращаем вниз. Рекомендуем 3 повтора по 15 повторений.

Пресс с гантелей

Для этих целей подойдёт, кстати, и гиря. Ложимся на пол и сгибаем ноги до прямого угла. Берём гантелю (или гирю) и понимает туловище. 3 по 15-20.

Тяга к поясу

Берём гантели и принимает упор лёжа. Поочерёдно переносим вес тела на одну руку, а второй делаем тягу к поясу. Медленно и без рывков, следим за техникой и правильной амплитудой. 3 по 10-15 раз.

Плечи

Садимся на стул перед зеркалом, держим спину прямой, поднимаем руки с гантелями, пока они не образуют прямые углы в локтях. Это исходное положение. Потом поднимаем руки вверх и возвращаем обратно. 3 по 15-20.

Присяд

Можно использовать гирю или одну гантелю. Ноги ставим чуть шире ширины плеч, берём гантелю и держим перед собой чуть выше груди. Медленно приседаем до тех пор, пока бедро не будет параллельно полу или чуть ниже. Во время приседания следим за тем, чтобы спина была ровной. 3 по 10-15.

Бицепс

Самое очевидное упражнение с гантелями. Становимся ровно, берём гантели и начинаем поочерёдно поднимать их. Медленно, с полной амплитудой и без «махов». 4-5 подходов по 15 раз.