Диванный спорт

Диван может быть не только символом лентяя с лишними килограммам, но и отличным снарядом для тех, кто стремится не потерять форму. Вот комплекс упражнений, которые вам не помешают даже посматривать краем глаза телевизор.
Ягодичный мостик
Опираемся на диван головой и плечами. Одну ногу сгибаем в колене и поднимаем до тех пор, пока стопа не будет параллельно стене. Второй ногой опираемся о пол. Тело от колена опорной ноги до головы должны быть параллельно полу – это исходное положение. Теперь выполняем движения тазом вверх и вниз, с небольшой амплитудой. Выполнять нужно на время – 25 секунд на каждую ногу.
Болгарские приседания
Становимся спиной к диваны, закидываем руки за голову, кладём правую ногу на диван и приседаем, весь вес тела перенося на пятку левой ноги. Для начала попробуйте по 10 повторений для каждой ноги.
Отжимания с поднятыми ногами
Тут всё просто: закидываем ноги на диван и отжимаемся. Стараемся коснуться пола грудью. Делаем упражнение без рывков, прогибов и «ныряний».
Отжимания с поднятым туловищем
Просто вариант отжиманий. Если слишком легко, можно попробовать одной рукой.
Между упражнениями делайте перерыв не более 10 секунд. Рекомендуем пройти 4-5 кругов с первого по последнее упражнение.
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