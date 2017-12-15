Выбираем ёлку

Как правильно выбрать настоящую ель, чтобы она не осыпалась через пару дней и на что обратить внимание при покупке искусственного дерева.

Натуральная ель, сосна или пихта

У каждого дерева свои плюсы и минусы. У сосны лучше держатся иголки и более стойкий приятный хвойный запах, но смолянистые выделения создают некоторые неудобства. Ель же ввиду меньшего размера иголок быстрее высыхает и осыпается, хотя и выглядит лучше. Пихта ещё более устойчива к высыханию, плюс она почти не колется. Единственным минусом можно считать слишком слабый запах, который, безусловно, добавляем ощущения праздника. Вот на что необходимо обратить внимание при покупке:

1. Покупаем вовремя

Многие уверены, что лучше покупать ближе к празднику, однако они не учитывают, что ёлки рубят за месяц до Нового года, а то и раньше. И всё это время они могут храниться в не самых лучших условиях. Потому лучше всё-таки забрать зелёную красавицу пораньше. Обязательно выбирайте днём, только при дневном свете можно оценить все достоинства и недостатки дерева.

2. Рулетка

Нужно знать высоту потолка, чтобы не промахнуться с ростом ёлки. Также измерьте высоту вашей подставки или ведра.

3. Транспорт

Даже умело упакованная ёлка во время транспортировки может быть повреждена. Поэтому желательно выбрать самое близкое к дому место и принести ёлку в руках.

4. Ствол

Ствол – основа дерева. Оно не должен быть слишком тонким. Для сосны, пихты или ели высотой от 1,5 метров ствол должен быть не меньше 6 см в диаметре. Также внимательно осмотрите кору. Нет ли на ней тёмных пятен, следов плесени?

5. Запах

Тут всё просто. Хвойное дерево должно пахнуть. Если запах нет, то лучше отказаться от покупки. Если нос уже не воспринимает запахи, то разомните пальцами пару иголок.

6. Цвет

Хорошее дерево должно быть глубокого, тёмного, насыщенного цвета, зелёного или бирюзового. Если на некоторых участках крона пожелтела, то долго такое дерево не простоит.

7. Мягкость

Иголки у всех трёх видов должны быть упругими и эластичными. Проведите рукой – они должны вернуться в исходное положение.

8. Ветки

Теперь проверяет крепость и эластичность веток. Они не должны ломаться, это признак обезвоживания дерева.

Ещё несколько советов:

Если без машины никак, то лучше везти ёлку на крыше. Так крона не потеряет формы.

Перепад температур крайне негативно сказывается на деревьях. Желательно после мороза оставить ёлку на какое-то время в подъезде или на закрытом балконе и только потом заносить её в тепло.

Держите ёлку подальше от источников тепла – батарей, каминов.

Желательно опрыскивать крону время от времени водой, а вместо подставки использовать ведро с влажным песком или грунтом.

Искусственная ёлка

Тут масса преимуществ. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, это более экологически сознательный подход. В-третьих, это удобнее – ведь пластмассовые иголки уж точно не будут осыпаться. Вот что нужно учесть при выборе:

1. Сертификаты

У любого изделия из пластика должен быть сертификат соответствия. В противном случае вы рискует не только получить неприятных запах, но и поставить под угрозу здоровье членов вашей семьи. Также можно спросить сертификат пожарной безопасности.

2. Материал

Материалом для таких изделий чаще всего служат ПВХ, леска, оптоволокно, мягкий пластик. Плёнка ПВХ – самый недорогой вариант, но он требует большой аккуратности при складывании ёлки до следующего нового года. Леска более неприхотлива в хранении, но сходство с натуральным деревом тут не самое большое. Мягкий пластик подороже, что объясняется более «натуральным» видом и прочностью иголок. Самый дорогой вариант – оптоволоконная ёлка. Её даже наряжать не обязательно – она светится сама.

3. Качество сборки

Внимательно осмотрите каждую веточку, слегка погните иголки и ветки. Всё должно прочно держаться. Разумеется, не должно быть запаха пластика или резины.