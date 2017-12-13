Подарочное оружие – 5 видов

Оружие в человеческой цивилизации занимает особое место. Меч и его владелец рассматривался, как единое целое. Так было ив Японии, и в арабском мире, и в христианской Европе, где к тому же его рассматривали как крест. Часто мечи передавали по наследству. В современном мире страсть людей к оружию не ослабела. Теперь это очень популярный вариант подарка для мужчины.

Тип 1 – Сабля

Сабля – это меч с изогнутым лезвием. Впервые появилась на Востоке и очень скоро повсеместно вытеснила мечи с прямым лезвием. Примерно с XIV века сабли стали использовать и в Европе, и на Руси. Технически к саблям относят и японскую катану, и казацкую шашку. В какой-то момент сабля стала атрибутом офицерская почти во всей странах Старого Света.

Тип 2 – Кортик

Впервые кортики появились на флоте. Из-за тесноты во время абордажей неудобно действовать длинным мечом или шпагой. Со временем кортик стал настоящим символом морских офицеров и неотъемлемым парадным атрибутом. Рукоятки и ножны украшали золотом и драгоценными камнями, а лезвие изготавливалось из нержавеющей стали.

Тип 3 – Нож

Один из самых древних видов холодного оружия. Старше него, пожалуй, только дубина и копьё. Сегодня ножи непременно присутствуют в экипировке солдат практической любой армии мира.

Тип 4 – Трость со спрятанным лезвием

Это оружие хорошо по двум причинам. Во-первых, оно выглядит как обычная трость. Во-вторых, даже не вынимая лезвие, им можно пользоваться на худой конец как дубиной.

Тип 5 – Пистолет

Это уже совсем другое дело. Украшенный гравировками и инкрустациями пистолет является отличным подарком. К сожалению, в России гражданским запрещено иметь огнестрельное оружие. В таком случае можно приобрести (на подарок или себе) травматический вариант.