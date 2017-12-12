5 правил, которые помогут преодолеть застой

В какой-то момент любой спортсмен сталкивается с таким неприятным явлением, как тренировочное плато. Это состояние организма, когда останавливается прогресс. Как человек ни бьётся, веса перестали расти. И от этого никто не застрахован, хоть профи, хоть любитель-новичок. Чтобы преодолеть этот застой нужно пойти на кардинальный шаг. В частности, можно следовать следующим правилам.

Упор на базовые упражнения не всегда полезен

С самого первого дня в спортзале все знают, что базовые упражнения чрезвычайно важны не только для спортивного прогресс, но и для здоровья. Однако при возникновении злосчастного плато необходимо включить в свою программу и изолированные упражнения. К жиму лёжа органично присоединяются упражнения на трицепс. Если вы делает становую тягу, то в этой тренировке было бы неплохо сделать тягу гантели к поясу или ещё что-то на мышцы спины. К такому полезному упражнению, как приседания со штангой на плечах, хорошо подходит что-то на икры и голень.

Разнообразие должно умеренным

Да, разнообразие должно быть, но некоторые спортсмены слишком грешат этим. Менять программу каждые две недели нельзя, это только ещё больше осложнит прогресс. Вместо этого лучше использовать этот приём точечно и очень осторожно. Например, если вас не радует прогресс в приседе, то можно попробовать ставить штангу не на плечи, а на грудь. Если же возникли проблемы в становой тяге, то смените классическую технику на сумо или «мёртвую». Жим вниз головой и под углом помогут сдвинуться с мёртвой точки в жиме на горизонтальной скамье.

Не все упражнения нужно делать плавно

Ещё один приём – включение в программу таких упражнений, где важна взрывная скорость. Примеры: отжимания на скорость, запрыгивания на тумбу и т.д. Такой новый вид нагрузки положительно скажется на мышцах и заставит расти не только силу, но и функциональность.

Не всегда нужен полный диапазон

Да, в большинстве случае штангой нужно касаться груди, а приседать ниже линии, параллельной полу. Однако иногда этим правилом стоит пренебречь. Например, при поднятии штанги на бицепс стоя попробуйте не опускать её до самого низа, а начинать подъём чуть раньше. Это сложнее, но и эффект будет отличным. То, что нужно, для борьбы с плато.

Кардио тоже нужно

Кардио, как говорят, только вредит набору мышечной массы. Однако, если делать его с умом, будет только польза. Это помогает держать в тонусе весь организм и подстёгивает метаболизм, что только помогает быстрее восстанавливаться и наращивать мышечные ткани. Главное не переусердствовать: достаточно бега лёгким темпом — 1-2 км. Не следует делать ускорения и спринты, не в этом виде спорта.