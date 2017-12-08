Тренируемся как Рокки

Бокс – такой вид спорта, в котором тренируется практически всё: реакция, скорость, сила, выносливость, координация. Все помнят тренировки Рокки Бальбоа. После них хочется вскочить и делать то же самое. Вот полный гид по тем упражнениям, которые были на экране в пяти частях фильмов о выдающемся боксёре.
Фильм 1 – «Рокки» (1976)
- Бег на длинные дистанции с ускорениями. Кто-то дотошно подсчитал по кадрам фильма, что за одну пробежку Рокки преодолевал 48 км. Конечно, это слишком много, можно поменьше.
- Бег по ступеням (в фильме у героя было всего 72 ступеньки около музея искусств в Филадельфии – можно сбегать несколько раз туда и обратно).
- Работа с боксёрской грушей на скорость. Выглядит эффектно. Во время тренировки представляйте на месте груши лицо ненавистного начальника.
- Отжимания – обычные, однорукие и с хлопками.
- Пресс – «римский стул».
- Работа с большой боксёрской грушей (мешком). Можно использовать свиную и говяжью тушу – так эффектнее.
Необходимые атрибуты: костюм бомжа, самые грязные улицы, которые только есть у вас в городе, песня Bill Conti — Going The Distance. И не забываем надевать штаны повыше – пояс на пупке, как было принято в 70-х.
Фильм 2 – «Рокки II» (1979)
- Отжимания на одной руке.
- Молот. Можно с покрышкой.
- Подтягивания на одной руке.
- Бег на длинные дистанции, по пути перепрыгиваем через лавки, в конце ускоряемся, а на закуску – те же ступени. Обязательно во время бега иногда нужно махать руками по воздуху. Полезно будет, если за вами будут гнаться дети.
- Работа с боксёрской грушей и лапами на скорость.
- Скручивания с набивным мячом.
- Работа с большой боксёрской грушей (мешком).
- Разведение рук с гантелями (50 повторений).
- «Армейский жим».
- Гусиный шаг с весом на плечах – желательно с бревном.
- Пресс. Обязательно найдите деда, который будет кричать «Комон!!! Фасте», и негра, который при этом будет бить вас по прессу.
- Ловля курицы. Отличная тренировка скорости и реакции.
- Скакалка. Обязательно в белых гольфиках.
Необходимые атрибуты: костюм бомжа (только добавляем дырку на колене), самые грязные улицы, которые только есть у вас в городе, красная повязка на голове, песня Bill Conti — Going The Distance.
Фильм 3 – «Рокки III» (1982)
- Бег на длинные дистанции по песку с ускорением в конце. Желательно иметь напарника для соревновательного импульса.
- Приставной шаг и прыжки на месте (тренировка перемещения в ринге). Делать нужно около зеркала для контроля. Не забываем рекламировать боксёрскую обувь Nike.
- Плавание брасом.
- Работа на скорость с маленькой грушей и лапами. Всё это делать нужно на плохо освещённом ринге.
- Отработка ударов и комбинаций по воздуху, «бой с тенью».
- Скакалка.
- Боксёрский спарринг.
Необходимые атрибуты: костюм бомжа (летний вариант), пляж, чёрная повязка на голове, чёрная короткая майка-топик, песня Bill Conti — Going The Distance.
Фильм 4 – «Рокки IV» (1985)
- Бег на длинные дистанции по глубокому снегу. В конце – в гору.
- Выталкивание застрявшей в снегу телеги.
- Работа с боксёрской грушей и лапами на скорость.
- Пилка и колка дров.
- Таскание больших камней.
- Работа с санями – впрягаемся и тащим.
- Подтягивания в свете костра.
- Выпады с бревном или тяжёлым брусом на плечах.
- «Бой с тенью».
- Рубка дерева.
- Скакалка – двойные прыжки, на одной ноге.
- Пресс – подъём туловища с дрыганьем руками в верхней точке, подъём ног.
- Подъём груза из-за головы.
- Нырки под верёвкой с апперкотами.
- Повороты туловища с весом на плечах.
- Жим штанги стоя. Для этого лучше использовать гружёную телегу.
Необходимые атрибуты: костюм бомжа (зимний вариант), много снега (желательно в горах), песня John Cafferty — Hearts On Fire.
Фильм 5 – «Рокки Бальбоа» (2006)
Пятую часть пропускаем, там мало показывают тренировки.
- Бег на длинные дистанции. Желательно с собакой. В конце обязательно ступени.
- Подтягивания классические.
- Жим лёжа на наклонной скамье.
- Жим гири над головой стоя.
- Становая тяга.
- Приседания со штангой на плечах.
- Боксёрский спарринг.
- Поднятие цепи перед собой. Можно использовать штангу или гантели, но цепь эффектнее.
- Работа с маленькой грушей на скорость.
- Работа с большой грушей (мешком). Для разнообразия можно поработать с тушей.
- Молот и покрышка.
- Отработка ударов с гантелями.
- Отжимания с набивным мячом.
- Броски набивного мяча о пол из-за головы.
- Поднятие штанги с пола над головой (как в тяжёлой атлетике).
Необходимые атрибуты: костюм бомжа, песня Bill Conti — Going The Distance.
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