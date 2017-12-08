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— Лев Краткий

Тренируемся как Рокки

Тренируемся как Рокки
MagMens
MagMens
8 Дек, 2017 / 705 Просмотров

Бокс – такой вид спорта, в котором тренируется практически всё: реакция, скорость, сила, выносливость, координация. Все помнят тренировки Рокки Бальбоа. После них хочется вскочить и делать то же самое. Вот полный гид по тем упражнениям, которые были на экране в пяти частях фильмов о выдающемся боксёре.

Фильм 1 – «Рокки» (1976)

  • Бег на длинные дистанции с ускорениями. Кто-то дотошно подсчитал по кадрам фильма, что за одну пробежку Рокки преодолевал 48 км. Конечно, это слишком много, можно поменьше.
  • Бег по ступеням (в фильме у героя было всего 72 ступеньки около музея искусств в Филадельфии – можно сбегать несколько раз туда и обратно).
  • Работа с боксёрской грушей на скорость. Выглядит эффектно. Во время тренировки представляйте на месте груши лицо ненавистного начальника.

  • Отжимания – обычные, однорукие и с хлопками.
  • Пресс – «римский стул».

  • Работа с большой боксёрской грушей (мешком). Можно использовать свиную и говяжью тушу – так эффектнее.

Необходимые атрибуты: костюм бомжа, самые грязные улицы, которые только есть у вас в городе, песня Bill Conti — Going The Distance. И не забываем надевать штаны повыше – пояс на пупке, как было принято в 70-х.

Фильм 2 – «Рокки II» (1979)

  • Отжимания на одной руке.
  • Молот. Можно с покрышкой.

  • Подтягивания на одной руке.
  • Бег на длинные дистанции, по пути перепрыгиваем через лавки, в конце ускоряемся, а на закуску – те же ступени. Обязательно во время бега иногда нужно махать руками по воздуху. Полезно будет, если за вами будут гнаться дети.
  • Работа с боксёрской грушей и лапами на скорость.
  • Скручивания с набивным мячом.
  • Работа с большой боксёрской грушей (мешком).
  • Разведение рук с гантелями (50 повторений).
  • «Армейский жим».
  • Гусиный шаг с весом на плечах – желательно с бревном.
  • Пресс. Обязательно найдите деда, который будет кричать «Комон!!! Фасте», и негра, который при этом будет бить вас по прессу.
  • Ловля курицы. Отличная тренировка скорости и реакции.
  • Скакалка. Обязательно в белых гольфиках.

 Необходимые атрибуты: костюм бомжа (только добавляем дырку на колене), самые грязные улицы, которые только есть у вас в городе, красная повязка на голове, песня Bill Conti — Going The Distance.

Фильм 3 – «Рокки III» (1982)

  • Бег на длинные дистанции по песку с ускорением в конце. Желательно иметь напарника для соревновательного импульса.
  • Приставной шаг и прыжки на месте (тренировка перемещения в ринге). Делать нужно около зеркала для контроля. Не забываем рекламировать боксёрскую обувь Nike.

  • Плавание брасом.
  • Работа на скорость с маленькой грушей и лапами. Всё это делать нужно на плохо освещённом ринге.
  • Отработка ударов и комбинаций по воздуху, «бой с тенью».

  • Скакалка.
  • Боксёрский спарринг.

Необходимые атрибуты: костюм бомжа (летний вариант), пляж, чёрная повязка на голове, чёрная короткая майка-топик, песня Bill Conti — Going The Distance.

Фильм 4 – «Рокки IV» (1985)

  • Бег на длинные дистанции по глубокому снегу. В конце – в гору.
  • Выталкивание застрявшей в снегу телеги.
  • Работа с боксёрской грушей и лапами на скорость.
  • Пилка и колка дров.
  • Таскание больших камней.
  • Работа с санями – впрягаемся и тащим.

  • Подтягивания в свете костра.
  • Выпады с бревном или тяжёлым брусом на плечах.
  • «Бой с тенью».
  • Рубка дерева.
  • Скакалка – двойные прыжки, на одной ноге.
  • Пресс – подъём туловища с дрыганьем руками в верхней точке, подъём ног.
  • Подъём груза из-за головы.

  • Нырки под верёвкой с апперкотами.

  • Повороты туловища с весом на плечах.
  • Жим штанги стоя. Для этого лучше использовать гружёную телегу.

Необходимые атрибуты: костюм бомжа (зимний вариант), много снега (желательно в горах), песня John Cafferty — Hearts On Fire.

Фильм 5 – «Рокки Бальбоа» (2006)

Пятую часть пропускаем, там мало показывают тренировки.

  • Бег на длинные дистанции. Желательно с собакой. В конце обязательно ступени.
  • Подтягивания классические.
  • Жим лёжа на наклонной скамье.
  • Жим гири над головой стоя.

  • Становая тяга.
  • Приседания со штангой на плечах.

  • Боксёрский спарринг.
  • Поднятие цепи перед собой. Можно использовать штангу или гантели, но цепь эффектнее.

  • Работа с маленькой грушей на скорость.
  • Работа с большой грушей (мешком). Для разнообразия можно поработать с тушей.
  • Молот и покрышка.
  • Отработка ударов с гантелями.
  • Отжимания с набивным мячом.
  • Броски набивного мяча о пол из-за головы.

  • Поднятие штанги с пола над головой (как в тяжёлой атлетике).

Необходимые атрибуты: костюм бомжа, песня Bill Conti — Going The Distance.


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