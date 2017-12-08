Тренируемся как Рокки

Бокс – такой вид спорта, в котором тренируется практически всё: реакция, скорость, сила, выносливость, координация. Все помнят тренировки Рокки Бальбоа. После них хочется вскочить и делать то же самое. Вот полный гид по тем упражнениям, которые были на экране в пяти частях фильмов о выдающемся боксёре.

Фильм 1 – «Рокки» (1976)

Бег на длинные дистанции с ускорениями. Кто-то дотошно подсчитал по кадрам фильма, что за одну пробежку Рокки преодолевал 48 км. Конечно, это слишком много, можно поменьше.

Бег по ступеням (в фильме у героя было всего 72 ступеньки около музея искусств в Филадельфии – можно сбегать несколько раз туда и обратно).

Работа с боксёрской грушей на скорость. Выглядит эффектно. Во время тренировки представляйте на месте груши лицо ненавистного начальника.

Отжимания – обычные, однорукие и с хлопками.

Пресс – «римский стул».

Работа с большой боксёрской грушей (мешком). Можно использовать свиную и говяжью тушу – так эффектнее.

Необходимые атрибуты: костюм бомжа, самые грязные улицы, которые только есть у вас в городе, песня Bill Conti — Going The Distance. И не забываем надевать штаны повыше – пояс на пупке, как было принято в 70-х.

Фильм 2 – «Рокки II» (1979)

Отжимания на одной руке.

Молот. Можно с покрышкой.

Подтягивания на одной руке.

Бег на длинные дистанции, по пути перепрыгиваем через лавки, в конце ускоряемся, а на закуску – те же ступени. Обязательно во время бега иногда нужно махать руками по воздуху. Полезно будет, если за вами будут гнаться дети.

Работа с боксёрской грушей и лапами на скорость.

Скручивания с набивным мячом.

Работа с большой боксёрской грушей (мешком).

Разведение рук с гантелями (50 повторений).

«Армейский жим».

Гусиный шаг с весом на плечах – желательно с бревном.

Пресс. Обязательно найдите деда, который будет кричать «Комон!!! Фасте», и негра, который при этом будет бить вас по прессу.

Ловля курицы. Отличная тренировка скорости и реакции.

Скакалка. Обязательно в белых гольфиках.

Необходимые атрибуты: костюм бомжа (только добавляем дырку на колене), самые грязные улицы, которые только есть у вас в городе, красная повязка на голове, песня Bill Conti — Going The Distance.

Фильм 3 – «Рокки III» (1982)

Бег на длинные дистанции по песку с ускорением в конце. Желательно иметь напарника для соревновательного импульса.

Приставной шаг и прыжки на месте (тренировка перемещения в ринге). Делать нужно около зеркала для контроля. Не забываем рекламировать боксёрскую обувь Nike.

Плавание брасом.

Работа на скорость с маленькой грушей и лапами. Всё это делать нужно на плохо освещённом ринге.

Отработка ударов и комбинаций по воздуху, «бой с тенью».

Скакалка.

Боксёрский спарринг.

Необходимые атрибуты: костюм бомжа (летний вариант), пляж, чёрная повязка на голове, чёрная короткая майка-топик, песня Bill Conti — Going The Distance.

Фильм 4 – «Рокки IV» (1985)

Бег на длинные дистанции по глубокому снегу. В конце – в гору.

Выталкивание застрявшей в снегу телеги.

Работа с боксёрской грушей и лапами на скорость.

Пилка и колка дров.

Таскание больших камней.

Работа с санями – впрягаемся и тащим.

Подтягивания в свете костра.

Выпады с бревном или тяжёлым брусом на плечах.

«Бой с тенью».

Рубка дерева.

Скакалка – двойные прыжки, на одной ноге.

Пресс – подъём туловища с дрыганьем руками в верхней точке, подъём ног.

Подъём груза из-за головы.

Нырки под верёвкой с апперкотами.

Повороты туловища с весом на плечах.

Жим штанги стоя. Для этого лучше использовать гружёную телегу.

Необходимые атрибуты: костюм бомжа (зимний вариант), много снега (желательно в горах), песня John Cafferty — Hearts On Fire.

Фильм 5 – «Рокки Бальбоа» (2006)

Пятую часть пропускаем, там мало показывают тренировки.

Бег на длинные дистанции. Желательно с собакой. В конце обязательно ступени.

Подтягивания классические.

Жим лёжа на наклонной скамье.

Жим гири над головой стоя.

Становая тяга.

Приседания со штангой на плечах.

Боксёрский спарринг.

Поднятие цепи перед собой. Можно использовать штангу или гантели, но цепь эффектнее.

Работа с маленькой грушей на скорость.

Работа с большой грушей (мешком). Для разнообразия можно поработать с тушей.

Молот и покрышка.

Отработка ударов с гантелями.

Отжимания с набивным мячом.

Броски набивного мяча о пол из-за головы.

Поднятие штанги с пола над головой (как в тяжёлой атлетике).

Необходимые атрибуты: костюм бомжа, песня Bill Conti — Going The Distance.