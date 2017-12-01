Проверяем на вирус отдельный файл или компьютер онлайн

Антивирус вовсе не обязательно скачивать, покупать и устанавливать. Для проверки на вирусы можете использовать эти бесплатные веб-сервисы.

Облачные сервисы

Жаль, но полностью проверить компьютер на вирусы нельзя из-за того, что веб-сервисы в целях безопасности ограничены – они не могут получить доступ к программам и локальным файлам на вашем ПК.

Но при этом существуют облачные антивирусы, и они могут проверить вашу систему без полной установки и регистрации. Всё, что нужно – это всего лишь скачать и запустить клиент. Программа большую часть необходимых данных загрузит из облака. Далее всё просто – найденные вирусы вам предложат удалить. Из наиболее известных и надёжных сервисов, работающих по этой схеме, можно выделить:

F-Secure Online Scanner (для Windows)

HouseCall (для Windows или macOS)

ESET Online Scanner (для Windows)

Конечно, такой антивирус постоянную защиту не даёт – только проверку на вирусы по вашему запросу. Потому, увы, полноценной заменой традиционного антивирусы его считать нельзя.

Для Android тоже есть похожие сервисы, но разработчики утверждают, что они не нужны. Достаточно использовать только программы из Google Play и быть крайне осмотрительным с root-доступом. iOS же настолько закрыта, что вирусы ей вовсе не страшны.

Сервисы для проверки файлов

Если вам требуется проверить файл или архив, то просто перейдите на один из этих сервисов:

VirusTotal (максимальны вес файла – 128 МБ).

Kaspersky VirusDesk (максимальны вес файла – 50 МБ).

Dr.Web Online ((максимальны вес файла – 10 МБ).

Также эти сервисы умеют проверять и гиперссылки. Просто вставьте ссылку на ресурс, в безопасности которого вы не уверены.