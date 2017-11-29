Вам дольше не пьянеть – 13 советов

Близятся новогодние праздники. В это время даже те, кто весь год не пьёт, могут позволить себе расслабиться. Давайте разберёмся, что нужно делать, чтобы дольше оставаться на ногах.

Что предпринять до застолья

Разминка для тела

Физическая активность помогает справиться с последствиями алкогольных возлияний. Однако упражнения полезны не только после, но и до «праздника». В знаменательный день уделите хотя бы час своего времени зарядке.

«Разминка» для печени

Примерно за час до «битвы» сделайте себе «прививку» — рюмочку водки или коньяка. Таким образом, печень начнёт вырабатывать расщепляющие алкоголь ферменты намного раньше, что положительно скажется на вашем состоянии.

Разминка для желудка

Лучше всего подойдёт жирная пища – бутерброд с маслом, сало, орехи. Жиры обволакивают стенки желудка, замедляя всасывание алкоголя. Таким же эффектом обладает овсянка.

«Подкрепление» для печени

Ложка сухих дрожжей поможет печени перерабатывать алкоголь. Их можно смешать с кефиром или йогуртом. Есть один минус – если дрожжи соединяться с сахаром, то будет только хуже, потому избегайте сладкого.

Уголь

Несколько таблеток активированного угля также повышают ваши шансы выстоять. Уголь впитывает в себя часть спирта, снижая уровень опьянения.

Тонкости во время застолья

Уголь + жир

Если с подготовкой дела не заладились, то можно наверстать уже за столом. Обязательно закусывайте жирной пищей, а в перерывах между тостами выпейте несколько таблеток угля.

Верность

Рекомендуем вам оставаться верными своему любимому напитку, и употреблять весь вечер только его. Избегайте смешений, особенно незнакомых. Если уж это невозможно, то хотя бы не понижайте градус.

Нет газу!

Газированные напитки ускоряют опьянение, потому их лучше вообще не пить и не смешивать с чем-либо.

Учимся у греков

Если вашей целью является не напиться, а просто приятно провести время, то можно крепкий алкоголь разбавить водой (негазированной) или соком. Так трезвый ум задержится у вас намного дольше.

Вода!

Иногда порцию крепкого алкоголя лучше не закусывать, а запивать водой, причём выпивать несколько глотков воды не только после, но перед рюмкой, к примеру, водки. Это исключит возможность утоления жажды алкоголем.

Растягиваем удовольствие

Желательно максимально увеличить промежутки между порциями. Постарайтесь не воспринимать алкоголь, как главный фактор, больше делайте упор на приятное общение с вашими гостями.

Движение – жизнь!

Танцы или хотя бы просто прогулка помогут вам не только здраво оценить своё состояние, но и быстрее справиться с алкогольным ударом.

Простое слово из трёх букв

Каждый должен научиться, отказываться. Слово «нет» сильно облегчит вашу жизнь вообще, и алкогольные приключения в частности. Если вы чувствуете себя не слишком бодро, то лучше взять тайм-аут или вообще закончить «матч». Разумно будет заранее придумать надёжную отговорку.