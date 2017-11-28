Криштиану Роналду – программа тренировок и план питания

Лучшему футболисту мира уже 32. Пик спортивной формы, казалось бы, прошёл, однако, он продолжает изумлять мир своей игрой. В чём же секрет этого инопланетянина? Всё просто – разумный план тренировок, здоровое питание, правильный сон…

Его отличная физическая форма заставляет нас получше присмотреться к его тренировкам и питанию.

Диета

Крис не употребляет сахар, принимает пищевые добавки для суставов, мультивитамины, протеиновые коктейли. Питается он шесть раз в день и усиленно налегает на овощи.

Меню варьируется изо дня в день в зависимости от времени года, цикла тренировок и расписания матчей. Вот примерный план питания на день:

Завтрак – фруктовый сок, цельнозерновые хлопья, яичные белки.

Обед – паста, печёный картофель, салат с курицей, зелёные овощи.

Полдник – свежий фруктовый сок, роллы с тунцом.

Ужин – курица, фрукты, бобовые, рис.

Что касается тренировок, то помимо регулярных занятий в «Реале» Роналду также тренируется самостоятельно.

Тренировки (помимо тех, что в клубе)

В личном графике два выходных дня – вторник и суббота. В остальные 5 дней он тренируется 3-4 часа.

По понедельник КриРо прорабатывает ноги. Для этого есть целый спектр упражнений – от запрыгиваний на бокс до стандартных приседаний со штангой на плечах из бодибилдинга.

По средам приходит время верхней половины тела – разные типы отжиманий, подтягивания, отжимания на брусьях, упражнения с набивным мячом и т.д.

По четвергам Крис уделяет время кардио и квадрицепсам. Не стоит забывать, что будучи профессиональным футболистом высочайшего класса, он получает запредельные беговые нагрузки на тренировках с командой и во время матчей. Но ему этого мало, он занимается и с командой, и сам.

По пятницам он работает над мышцами пресса и спины – становая тяга, скручивания, поднятие ног на турнире. Мышцы туловища (как сейчас модно говорить, кор) является жизненно важными для координации при беге.

По воскресенья у Криштиану лёгкое кардио, скакалка, спринты.

Дополнительные мелочи

Существует ещё несколько факторов, которые помогают легендарному португальцу оставаться в отличной форме: