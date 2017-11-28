Криштиану Роналду – программа тренировок и план питания

Лучшему футболисту мира уже 32. Пик спортивной формы, казалось бы, прошёл, однако, он продолжает изумлять мир своей игрой. В чём же секрет этого инопланетянина? Всё просто – разумный план тренировок, здоровое питание, правильный сон…
Его отличная физическая форма заставляет нас получше присмотреться к его тренировкам и питанию.
Диета
Крис не употребляет сахар, принимает пищевые добавки для суставов, мультивитамины, протеиновые коктейли. Питается он шесть раз в день и усиленно налегает на овощи.
Меню варьируется изо дня в день в зависимости от времени года, цикла тренировок и расписания матчей. Вот примерный план питания на день:
- Завтрак – фруктовый сок, цельнозерновые хлопья, яичные белки.
- Обед – паста, печёный картофель, салат с курицей, зелёные овощи.
- Полдник – свежий фруктовый сок, роллы с тунцом.
- Ужин – курица, фрукты, бобовые, рис.
Что касается тренировок, то помимо регулярных занятий в «Реале» Роналду также тренируется самостоятельно.
Тренировки (помимо тех, что в клубе)
В личном графике два выходных дня – вторник и суббота. В остальные 5 дней он тренируется 3-4 часа.
По понедельник КриРо прорабатывает ноги. Для этого есть целый спектр упражнений – от запрыгиваний на бокс до стандартных приседаний со штангой на плечах из бодибилдинга.
По средам приходит время верхней половины тела – разные типы отжиманий, подтягивания, отжимания на брусьях, упражнения с набивным мячом и т.д.
По четвергам Крис уделяет время кардио и квадрицепсам. Не стоит забывать, что будучи профессиональным футболистом высочайшего класса, он получает запредельные беговые нагрузки на тренировках с командой и во время матчей. Но ему этого мало, он занимается и с командой, и сам.
По пятницам он работает над мышцами пресса и спины – становая тяга, скручивания, поднятие ног на турнире. Мышцы туловища (как сейчас модно говорить, кор) является жизненно важными для координации при беге.
По воскресенья у Криштиану лёгкое кардио, скакалка, спринты.
Дополнительные мелочи
Существует ещё несколько факторов, которые помогают легендарному португальцу оставаться в отличной форме:
- Сон – это крайне важная фаза жизни любого человека. Тем более это важно, если речь идёт о спортсмене. У Роналду есть личный консультант по сну, который корректирует его режим сна и отдыха в зависимости от матчей, общественных мероприятий и тренировок. Крис всегда с ним советуется когда ему лучше ложиться и во сколько просыпаться.
- Конкуренция – без этого в спорте никак. Крис предпочитает находить себе друзей по тренировкам и единомышленников, которые находятся примерно в такой же форме. Так сохраняет интерес к тренировкам – психология в спорте крайне важна не только на соревнованиях, но и на ежедневных тренировках.
- Отдых – отдыхает он в кругу семьи или друзей. Разумеется, ни капли алкоголя. Лучше отдых – позитивные эмоции.
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