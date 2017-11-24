Оказываем первую помощь – 11 основных навыков

Никогда не знаешь, что может случиться, и каждый мужик должен быть готов к тому, чтобы оказать первую помощь.

Грамотно оказанная первая помощь должна спасти жизнь человека при острых приступах заболеваний, отравлениях или травмах.

По закону первую помощь может оказывать любой человек, оказавшийся рядом. Для некоторых граждан первая помощь является обязанностью – полицейские, военные, пожарные, сотрудники МЧС.

Алгоритм действий

В экстренной ситуации необходимо действовать по плану.

Убедиться, что вам самим не угрожает опасность при оказании первой помощи. Обезопасить пострадавшего (например, вытащить из воды или горящего автомобиля). Проверить признаки сознания и жизни (пульс, реакция зрачков на свет, дыхание). Дыхание определяется просто на слух – наклонитесь ухом ко рту пострадавшего. Пульс определяет на сонной артерии. В сознании человек или нет, можно узнать, задав какой-то простой вопрос – например, как вас зовут. Вызвать медиков. С городского телефона звоним 03 в скорую или 01 спасателям. С мобильного – 112. Неотложная помощь. Ждём специалистов.

Навык 1 – искусственное дыхание

Восстановление вентиляции лёгких относится к базовый реанимационным мероприятиям. Как правило, это требуется при утоплении, ударах током либо ДТП.

Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является дыхание рот в рот.

Техника:

Обеспечиваем проходимость дыхательных путей. Если нужно, поворачиваем голову на бок и удаляем изо рта инородные предметы, кровь. Запрокидываем голову, держа шею одной рукой. Кладём на рот стерильную салфетку из аптечки, платок или кусок чистой ткани. Зажимаем нос пальцами, глубоко вдыханием и, плотно прижавшись губами к губам пострадавшего, выдыхаем. Делаем 7-10 быстрых выдохов, потом уменьшаем скорость до 15 выдохов в минуту. Следим за грудной клеткой. Если при ваших выдохах она поднимается, то вы всё правильно.

Навык 2 – непрямой массаж сердца

Если пульс отсутствует (только если отсутствует!), нужен массаж сердца. Его цель – сжатие мышц сердца между грудной клеткой и позвоночником для восстановления кровообращения.

Техника:

Кладём пострадавшего на ровную, твёрдую, плоскую поверхность (на кровати нельзя). Находим у пострадавшего самую узкую и короткую часть грудины – мечевидный отросток. На 2-4 см вверх от него находится точка компрессии. Кладём основание ладони на точку компрессии. Большой палец должен располагаться вдоль туловища (указывает либо на голову, либо на середину живота). Сверху одной ладони кладём и вторую, пальцы складываем в замок. Пальцы не должны касаться груди пострадавшего, давим только основанием ладони. Делаем ритмичные толчки – сильно и строго вертикально, примерно 100-110 толчков в минуту. Грудь должна вгибаться примерно на 2-3 см. Детям массаж сердца делать средним и указательным пальцами. Подросткам – одной рукой. Если одновременно с этим делается и искусственное дыхание, то нужно чередовать – два выдоха и 30 надавливаний на грудную клетку. Если появилось сердцебиение и дыхание, прекратите процедуру, поверните пострадавшего на бок и ждите медиков.

Навык 3 – приём Геймлиха

При попадании в трахею инородного предмета человек начинает задыхаться. Признаки:

Отсутствие дыхания, кашель.

Неспособность говорить.

Набухание сосудов на шее и лице, посинение кожи.

В этих случаях нужно применить приём Геймлиха. Техника:

Становимся сзади. Обхватываем пострадавшего руками выше пупка под рёбрами, сцепив пальцы в замок. Сильно и резко надавливаем. Повторяем несколько раз.



Если человек потерял сознание, кладём его на пол лицом вверх, садимся ему на бёдра и обеими руками давим на рёберные дуги. Если поперхнулся ребёнок, то лучше положить его лицом вниз и ладонью сильно похлопать между лопаток.

Навык 4 – остановка кровотечения

Кровотечения бывает венозными, капиллярными и артериальными.

Самое безвредное – капиллярное. В таком случае просто нужно наложить асептическую стерильную повязку. Венозное кровотечение требует тугой повязки с несколькими слоями ваты (подойдёт и чистое полотенце). В этом случае вены быстро тромбируются и кровотечение останавливается.

При артериальном кровотечении нужно придавить в определённой точке.

***точки пальцевого прижатия артерий при кровотечениях*** (подпись под картинкой)

Если прижатие точек не помогает, нужно наложить жгут. Техника:

Подкладываем под жгут ткань чуть выше раны. Затягиваем жгут. Кожа ниже жгута должна побелеть, а кровотечение – остановиться. Накладываем повязку и записываем точное время, когда наложили жгут. Максимальное время накладывания на конечности – 60 минут.

Навык 5 – действия при переломах

Переломы бывают закрытыми и открытыми. Во втором случае повреждаются не только кости, но и мягкие ткани.

Техника первой помощи:

Определяем место перелома. Если есть кровотечение, останавливаем его. Оцениваем, возможно ли переместить пострадавшего до прибытия скорой. Если есть риск повреждений позвоночника, то передвигать человека нельзя. Обездвиживаем суставы выше и ниже перелома. Накладываем шину из плоских палок или прутьев. Фиксируем всё плотно, но не слишком туго. При открытых переломах нельзя накладывать шину на рану.

Навык 6 – действия при ожогах

Ожоги делятся по степеням тяжести и по типам повреждения:

Термические – повреждения от высокой температуры.

Химические – от агрессивных химических веществ (кислота, щёлочь).

Электрические – и так понятно.

Лучевые – ожоги лучами света или ионизирующими излучениями.

Смешанные – сочетание нескольких типов.

Сначала устраняем поражающий фактор. Далее освобождаем поражённый участок кожи от одежды. Орошаем ожог водкой или водоспиртовым раствором (1/1) – для обезболивания и дезинфекции.

Далее накладываем повязку и прикладываем холод. Также даём пострадавшему выпить тёплой солёной воды. Конечно, лучше обратиться к врачу, даже если площадь ожога совсем малая.

Навык 7 – действия при обмороке

Потеря сознания происходит при временном нарушении кровотока мозга. Обморок может быть обычным и эпилептическим. Перед первым зачастую человек чувствует головокружение и тошноту. Частыми причинами обмороков могут быть – испуг, волнение, нехватка кислорода.

В первую очередь придаём пострадавшему горизонтальное, удобное положение и обеспечиваем приток свежего воздуха (открываем окна, ослабляем ремень). Далее брызгаем на лицо холодной водой и слегка хлопаем по щекам. Можно также применить нашатырь, если есть под рукой. Далее лучше вызвать скорую.

Навык 8 – утопление

При утоплении вода проникает в лёгкие и дыхательные пути, что вызывает смерть. Техника первой помощи:

Извлекаем пострадавшего из воды. Лучше подплыть сзади, так как тонущий в панике может сковывать ваши движения и мешать спасению. Кладём человека на колено животом, голова должна быть внизу. Очищаем ротовую полость от водорослей, рвоты или слизи. Проверяем признаки жизни. Если нет пульса и дыхания, сразу же делаем искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. После восстановления сердцебиения и дыхания кладём пострадавшего на бок и ждём медиков.

Навык 9 – солнечный удар

Симптомы:

Слабость.

Головная боль.

Тошнота, рвота.

Шум в ушах.

Сразу же перемещаем пострадавшего в прохладное место, защищённое от солнца. Ослабляем ремень, разуваем. На голову и шею кладём полотенце, смоченное в холодной воде. Даём пить прохладную воду небольшими дозами. Если человек упал в обморок, то действуем по инструкции.

Навык 10 – обморожение и переохлаждение

Техника первой помощи при гипотермии:

Заносим пострадавшего в тёплое укрытие и окутываем тёплой одеждой. Даём тёплое питьё и пищу. Избегаем алкоголя.

Признаки обморожения:

Чувство холода.

Покалывание.

Онемение повреждённой части тела.

Техника первой помощи:

Заносим в тепло. Снимаем мокрую или промёрзшую одежду. Укутываем обмороженные части тела. Горячая пища и горячее сладкое питьё.

Навык 11 – отравление

Отравиться можно следующими веществами:

Угарный газ.

Ядохимикаты.

Алкоголь.

Лекарства.

Пища и питьё.

Самыми распространёнными симптомами являются тошнота, рвота, понос и боли в области желудка. Даём пострадавшему по 3-5 граммов активированного угля каждые 15 минут. Даём пить много воды. Воздерживаемся от пищи. Обращаемся к врачу.

При отравлении лекарствами или алкоголем: