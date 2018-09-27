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5 советов в бодибилдинге

5 самых действенных лайфхаков в бодибилдинге
MagMens
MagMens
27 Сен, 2018 / 1907 Просмотров

Каждый мужчина хотя бы раз был в тренажёрном зале. И уж точно каждый из тех, кто не тренируется, планирует возобновить занятия и привести себя в форму. Конечно, каждый мужик считает себя знатоком спорта, но иногда всё-таки стоит прислушаться к советам профессионалов. Эти пять гениально простых советов помогут вам наверстать упущенное и быстрее привести себя в порядок.

1. Интервальные тренировки

Простой принцип – чередование коротких периодов высокой активности с такими же короткими периодами отдыха. Интервальные тренировки исследуются уже 20 лет, и учёные находят их очень эффективными. Фишка в том, что организм получает максимум пользы от спорта: полезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему не переход порог допустимого. За короткие фазы отдыха сердце не успевает замедлиться, а мышцы отдыхают.

2. Разнообразие и упражнения

5 самых действенных лайфхаков в бодибилдинге

В спорте и бодибилдинге есть такое понятие – тренировочное плато. Это происходит тогда, когда ваши мышцы привыкают к нагрузкам. В таком случае рост весов сильно замедляет, а прогресс в силе и вовсе отсутствует. Чтобы этого не случилось, нужно периодически менять набор ваших упражнений, чтобы мышцы не успевали приспособиться. Им нужен шок, стресс. Только так будет рост.

3. Разминка

Очень и очень многие делают её небрежно, поверхностно. Есть такие, которые вообще ленятся. И зря. Тщательная разминка – это залог успеха. Ваши сухожилия, мышцы и околосуставные ткани нуждаются в разогреве. Без него многократно повышается риск травм. Даже если у вас не такие большие веса.

4. Восстановление

5 самых действенных лайфхаков в бодибилдинге

Удивительно, но многие до сих пор уверены, что частые тренировки ускорят прогресс. Увы, это не так. Человеческому телу нужно время и силы на восстановление натруженных мышечных тканей. Этого многие просто отказываются понимать.

5. Жизнь

Спорт – это не хобби и не развлечение. Это образ жизни. Если вы решили заниматься спортом, то им нельзя заниматься слегка и чуть-чуть. Нужно браться за него со всей серьёзностью и комплексно. Нельзя просто добавить в распорядок жизни 2-3 тренировки в неделю, а остальное оставить прежним – необходимо поменять весь подход к распорядку дня, рациону, режиму сна и отдыха. Только так придёт желанный результат. Помните об этом.

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