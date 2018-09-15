Мало уметь выбрать хороший нож. Также важно уметь его правильно точить. С должной заботой о лезвии качественный нож может служить вам долгие годы. Тут много аспектов, но главный – заточка.

Нет ничего хуже, чем затупленное лезвие ножа. Таким инструментов практически невозможно пользоваться – режет он с большим трудом и оставляет неровный край. Потому лучше понять как правильно точить нож, чтобы не испортить ленью качественный инструмент.

Всё дело в углах

Есть несколько способов, но все они сходятся на главном – угол, под которым следует точить. На двух сторонах лезвия тупые углы направленны друг к другу, образуя режущую кромку. Чем шире область заточки, тем острее нож. Заточка с узкими областями крепче, но не такая острая, а с широкими – острее, но в таком случае лезвие будет слабее из-за тонкости металла.

Независимо от того, какой тип заточки вы выбрали, нужно помнить, что с ножа удаляется какая-та часть металла. Потому лучше придерживаться того типа заточки, который уже есть.

Для начала нужно выяснить угол заточки, который предполагал производитель. Потом следует выбрать подходящий инструмент для заточки. Это может быть и простой точильный камень, и более сложный инструмент с направляющими для более правильного угла. И третье – это практика. В любом деле важно приловчиться, «набить» руку.

Стационарный метод — Быстро и грязно

Это самый простой метод заточки. На рынке много брендов, которые занимаются производством точильных станков с фиксированным углом. Обычно они бывают двух форматов – настольный и портативный. Они бывают многоступенчатыми, но суть от этого не меняется. Просто нужно зафиксировать точильный прибор и с небольшим усилием протолкнуть лезвие ножа через прорезь. Если ваша точилка одноступенчатая, то нужно повторить это несколько раз. Если многоступенчатая – то по нескольку раз проведите по всем ступеням, начиная от самой грубой.

Способ простой и эффективный, но есть и минусы. Например, вы никак не можете контролировать угол заточки. К тому же срок службы ножей при этом методы заметно сокращается.

Точильный камень — Классический

Заточка с помощью точильного камня считается самым эффективным методом. Причём это справедливо абсолютно для любого инструмента, а не только для ножей. Так делают тысячи лет. Тем не менее, вокруг метода иногда кипят споры. Например, некоторые считают, что обязательно нужно наносить смазку во время заточки. Другие же, считают, что в таком случае режущая кромка будет неровной.

Перед заточкой нужно убедиться, что ваш камень расположен на ровной и сухой поверхности. Затем, если у вас камень двухслойны, убедитесь, что вы начинаете с более крупной стороны. Можно либо точить на себя (лезвие внутрь) либо от себя (наружу). После этого на краю лезвия будут заусенцы. Их убирать лучше полировкой. Однако перед этим убедитесь, что точите под правильным углом. Для большинства ножей лучше всего подходит угол в 20 градусов. Каждую сторону нужно точить одинаковое количество раз.

Далее переверните ваш камень и проделайте то же с более мелкой стороной. Заусенцы уменьшатся, а край станет более ровным. Маркировка камней обозначается цифрами, чем больше число, тем мельче камень – точно также, как в случае с наждачной бумагой.

Не бойтесь спрашивать совета у знающих людей. Вероятно, первая попытка не будет самой лучшей, но всё приходит с опытом.

Метод хонинга – выбор шеф-повара

Даже если не знаете, что такое хонинговальный стержень, то вы наверняка его видели. Такие инструменты очень часто показываются в фильмах или сериалах. Он представляет собой металлический стержень с точащей поверхностью и ручкой. Технически затачивать нож им нужно совсем не так, как точильным камнем.

Точение хоном продляет срок службы ножа, но совсем необязательно, что лезвие будет острее. Держите нож в одной руке, а хон – в другой. Угол должен быть примерно таким же – 20 градусов. Проведите ножом с усилием по поверхности хона от «пятки» о «носка». Тут также можно либо тянуть, либо толкать (как в случае с точильным камнем). Чтобы сделать движения каждой стороной одинаковое количество раз, лучше менять сторону с каждым разом.

Зубчатые ножи

Такие ножи, как правило, тупятся дольше, чем традиционные. Это связано с тем, что с каждым движение меньшая часть кромки контактирует с точильным камней или хоном. Тем не менее, заточка нужна и им тоже. Однако обычные методы не подходят из-за зубов, которые потеряются, если вы попробуете. Для этого нужен специальный инструмент – конический стержень. Он похож на хон, но точить им нужно аккуратно, один «зуб» за раз. Процесс более долгий и трудоёмкий, но он творит чудеса.

Другие варианты

От производителя: любой производитель с радостью поможет вам подобрать нужный инструмент для заточки ножа, купленного у них, или даже возьмётся заточить его. Ведь это профессионалы, которые знают своё дело.

Шлифовальный диск: отличный способ получить острый инструмент. Особенно, когда речь идёт о крупных вещах – топоры, мечи, копья. Это, увы, сильно сокращает срок службы, но зато быстро. К тому же, это очень опасная вещь, и пользоваться её нужно очень аккуратно.

Кружка, стекло автомобиля: если использовать те же общие советы, что и в случаях с хоном или точильным камнем, можно использовать нижнюю часть кружки или тарелки, или торец автомобильного оконного стекла. Это не самый удобный способ, но если другие недоступны… пойдёт.

Также многие думают, что нож можно наточить другим ножом – полнейшая глупость. Так можно лишь испортить оба инструмента.