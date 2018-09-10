Вычисляем перекупщика авто по объявлениям – 6 советов

Если вы покупаете автомобиль, очень важно обойти стороной перекупщиков. Вот советы, используя которые вы сможете с этим справиться.

Кто продавец?

На всех сайтах по продаже машин есть фильтры – «частник» или «компания». Включив только частников, вы исключите из результатов поиска, увы, только официальные салоны. Перекупщики останутся. И они будут прикидываться частными лицами. Первая хитрость – посмотрите, как продавец написал себя. Обычные люди пишут просто своё имя, а эти засранцы – «частное лицо», «владелец», «хозяин».

Место осмотра

Далее – место осмотра. Обычный честный человек указывает нормальный адрес или хотя микрорайон, а перекуп – лишь город.

Описание

Перекупщики очень лениво описывают свои лоты, почти без подробностей, небрежно. Самые характерные фразы «авто в отличном состоянии» и «все вопросы по телефону или при встрече». Настоящий частник более подробно описывает продаваемую машину.

Фотографии

Серые автосалоны, как правило, не парятся с фотками. Они выкладывают изображения на фоне белой стены или стены их же автосалона. Ещё одна черта, которую можно рассмотреть на фото – ОЧЕНЬ чистый салон, снятый госномер, чистейший двигатель, чернитель на резине.

Также насторожить может само количество фото. Их редко бывает больше 7. Ведь там у них всё поставлено на поток – спереди, сзади, ¾, салон, под капотом.

Перекупщиков-одиночек вычислить сложнее. Но и тут есть хитрости. Например, в большинстве случае они фоткают машину на заправке. Также они в пейнте закрашиваю номер. Причём делают это очень аккуратно.

Вот для примера одно объявление:

Тут целый букет подозрительных признаков:

Какая-то чушь вместо имени.

Адрес – просто город.

Номера закрашены слишком аккуратно.

Описание слишком расплывчатое, нет конкретики.

Тут тоже не всё гладко:

Вместо имени «по солярису» — понятно, что у него в обороте не один автомобиль.

Описание не содержит ничего ценного и заполнено крайне небрежно. Частники намного более внимательно пишут такие вещи.

Звонок

Лучше звонить сразу, а то хорошие варианты уходят очень быстро. Начинайте разговор так: «Здравствуйте! Я по поводу машины».

Если голос начинает уточнять, какой именно, то это точно перекуп. Прекращайте разговор и продолжайте поиски.

Если в объявлении есть имя, то намеренно его измените. Если там Ольга, то назовите ещё Марией. Если не поправит, то высока вероятность, что там всё поставлено на поток, и это просто колл-центр, которые и знать не знает, какое имя там было написано.

Также стоит отказаться от варианта, если при мужском имени отвечает женщина, которая представляется женой, дочерью или сестрой владельца. Постарайтесь выяснить, когда можно поговорить именно с владельцем. Если не даёт прямого ответа, можно вешать трубку.

Вопросы

Задайте побольше вопросов. Тут всё просто. Частник обычно отвечает, а у перекупа «нет времени». Он сразу зовёт на встречу, мол, там всё расскажу и покажу. Также ответы лучше записывать, а при встрече задать их ещё раз. Если всё сойдётся, то это большой плюс и повод верить. Не стесняйтесь спрашивать то, что и так написано в объявлении – если это перекуп, то он наверняка ничего из того, что там написано, не помнит. Часто они не могут ответить на вопросы и говорят «в объявлении всё написано».