Как повысить тестостерон у мужика подробнее и по порядку. В организме этот элемент с возрастом, к сожалению, падает. И чтобы его поддержать, нужно кое-что делать, ведь мужик никогда не сдаётся!
Недавно провели 90-дневный опыт, и вот что теперь можем посоветовать, исходя из собсвенного опыта и реальных результатов:
ЕДА
Правильное питание – важнейшая вещь в борьбе за своё здоровье. В том числе, в поднятии уровня тестостерона. Для выработки этого гормона организму нужны магний, цинк и холестерин.
Вот некоторые результаты исследования и важные показатели, связанные с холестерином.
|Значение
|Оптимально
|Общий холестерин, мг/дл
|202
|< 200
|HDL («хороший») холестерин, мг/дл
|77
|> 60
|LDL («плохой») холестерин, мг/дл
|112
|100–129
|Триглицериды, мг/дл
|65
|< 100
|Соотношение общего и «хорошего» холестерина
|2,6 : 1
|< 3,5 : 1
|Соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина
|0,68 : 1
|> 0,4 : 1
|Соотношение триглицеридов и «хорошего» холестерина
|0,84 : 1
|< 2 : 1
Завтрак – особенное блюдо Рона Свонсона
- Жареный бекон – три полоски.
- Яичница из трёх яиц – вместе с желтками.
Это не только элементарно вкусно, но и очень здорово отвечает на вопорос как повысить тестостерон.
Обед – мужской салат
- Зелёный салат и шпинат – цинк и магний.
- Мясо – белок и холестерин.
- Орехи – ещё один классный источник полезного холестерина. Особенно хороши бразильские.
- Оливки и авокадо – «полезные» жиры.
- Брокколи – индол, вещество, снижающее уровень женских гормонов в организме мужчины.
- Оливковое масло – отличная заправка для салатов, помогает усваивать холестерин.
- Уксус бальзамический – поддержание в норме уровня инсулина. И для вкуса.
Да, некоторые продукты стоят не так и дёшево, но такова жизнь. Полезная пища не всегда стоит недорого.
Ужин – почти полная свобода
Тут можно в меру есть почти всё. Главное, чтобы там были жиры и белки.
Перекусы
Если вдруг всплыл голод, то его можно приглушить горьким шоколадом, тыквенными семечками, брокколи, орехами.
Алкоголь
А вот про это лучше забыть. Чем меньше вы бухаете, тем в большей степени вы мужик с биологической точки зрения. Бухлишко, прости…
Ещё один классный эффект от «мужской» диеты – потеря подкожного жира. Причём потеря это будет постепенной, медленной. И это правильно. От потери лишнего веса, который есть почти у всех, уровень тестостерона повышается ещё больше!
СПОРТ
Помимо еды нужно будет ещё и пахать в спортзале. От спорта напрямую зависит уровень тестостерона. Давно собирались пойти в ближайшую качалку? Тогда вперёд!
Общие правила мужского тренинга
- Лучше в первую очередь выбирать базовые упражнения, которые задействуют большие группы мышц – жим лёжа, приседания, становая тяга (несколько вариантов), брусья, подтягивания.
- Тренировки должны был высокообъёмными. Объём этот вычисляет по нехитрой формуле – вес * количество повторений * количество подходов. От объёма напрямую зависит положительная динамика в уровне тестостерона.
- Работать до усрачки не нужно. Нужно оставлять запас хотя бы на одно повторение. Так лучше для тестостерона.
- Перерыв между подходами должен быть не более 2 минут, но не менее минуты.
Высокоинтенсивный интервальный тренинг
ВИИТ – это прекрасное дополнение к силовому тренингу. Классно разгоняет метаболизм, что способствует повышению производства тестостерона. Суть заключается в чередовании коротких очень интенсивных интервалов с более продолжительными, но относительно лёгкими.
Утомление – злейший враг
Перетренированность – опаснейшая вещь. Этого нельзя допустить. Если вы чувствует хроническую усталость, упадок сил и настроения – это оно! В такой ситуации организм перебрасывает энергию с тестостеронового конвейера, и производство замедляется.
ДОБАВКИ
Хорошее питание – это отлично, но наука не стоит на месте. Организму можно помогать ещё и точечно. Пищевые добавки усилят эффект ещё больше.
D3
Это витамин человеческий организм вырабатывает, используя солнечный свет. Если вы не можете каждый день принимать солнечные ванны, то витамин этот можно принимать в таблетках.
Омега-3
Рыбий жир. Невероятно полезна вещь, которая помогает вырабатывать тестостерон.
Сывороточный протеин
Качалка без спортивного питания имеет в разы меньшую эффективность, чем с ним. Протеин поможет вам употреблять ежедневную норму белка, что, разумеется, положительно скажется на ваших результатах и уровне мужского гормона.
Кофеин
Простой лайфхак – 100 мг кофеина перед тренькой, а уровень тестостерона повысится.
Необязательные добавки
ZMA – пищевая добавка, которая даёт организму необходимые магний и цинк. Однако повышение порций не даёт эффекта – организм может усвоить только определённое количество этих веществ.
Бесполезные добавки
У сети множество предложений о продаже различных «бустеров тестостерона». К сожалению, далеко не все из них прошли полный цикл лабораторных исследований, а потому крайне внимательно относитесь к подобным веществам.
Сон
Именно во сне вырабатывает тестостерон. А потому эта фаза жизни крайне важная для мужчины. При недосыпе организм элементарно не успевает выработать этот гормон. Спать нужно хотя бы 8 часов.
Стресс
При стрессовых ситуациях повышается уровень природного антагониста тестостерона – кортизола. Этот гормон блокирует тестостерон. Постарайтесь включать здоровый «пофигизм».
Экология
С этим бороться сложно. Вопросы экологии решаются на государственном уровне, и мы часто никак не можем на это повлиять. Но кое-что можно сделать:
- Меньше используйте пластик при обращении с пищей. Особенно с горячей.
- Постарайтесь не иметь дело с пестицидами и парами бензина.
- Побольше ешьте экологически чистые продукты и поменьше — всякое дерьмо.
Секс
Секс повышает уровень тестостерона. А высокий уровень тестостерона повышает половое влечение. Это тот редкий случай, когда словосочетание «замкнутый круг» имеет положительно значение.
Итоги исследования
|До эксперимента
|После эксперимента
|Общий тестостерон, нг/дл
|383
|778
|Свободный тестостерон, пг/мл
|7,2
|14,4
Главное как повысить тестостерон:
- Есть больше жиров и холестерина.
- Не бухать.
- Силовые и интервальные тренировки.
- 8 часов сна в день.
- Научиться управлять нервами и не психовать.
- Больше секса.
- Оградить себя от ксеноэстрогенов.
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