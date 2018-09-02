Как безопасно купить подержанное авто – 100 правил

Рисковано покупать машину на вторичном рынке, но если соблюсти все меры предосторожности, то и тут можно найти неплохой вариант. Наш сборник правил поможет вам безопасно купить авто:

Для начала

Определите бюджет. Точно. Без диапазонов. Отделите от этой суммы 15% на ремонт. Не стоит думать, что в только купленный автомобиль не нужно вкладывать деньги. Определите 2-3 подходящих модели. Так будет легче искать и разбираться в тонкостях. Обращайте внимание на стоимость содержания. Старые иномарки, например, обходятся дороже. Продумайте список опций, которые вы хотели бы иметь. Определите предпочтительные рамки годы выпуска и пробега. Как можно чётче определите, какой автомобиль вам нужен (мотор, коробка). Вычислите примерную рыночную стоимость нужной вам машины. Хорошенько изучите нужную модель по форумам и сайтам автолюбителей. Отложите деньги в наличных. Чтобы не было так, что нужно бегать по нескольким банкоматам или заказывать снятие со счёта в банке

Объявления

Подпишитесь на новые объявления и звоните сразу, как тогда придёт уведомление. Не откладывайте звонок и встречу – самые выгодные машины продаются очень быстро. Не ведитесь на объявления со слишком низкой ценой. Подключите к браузеру расширение, которое будет показывать сколько машин уже продал тот или иной продавец. Не давайте задатки без расписки. Пропускайте объявления со слишком большим количеством просмотров – наверняка фейк. Пропускайте объявления со слишком коротким описанием. Ищите только частные объявления – без перекупщиков и посредников. Знайте, что даже официальные салоны могут продавать подержанные, битые авто. В автосалонах внимательно читайте каждый лист договора. Помните, что кредиты с нормальными условиями оформляются долго, а не 1 час. Обращайтесь к перекупщику только в крайнем случае. Если по телефону отвечает женщина, то это повод насторожиться – скорее всего, это перекупщица, которая косит под частника. Машину с мытым двигателем проверяйте особенно внимательно – двигатель моют, чтобы скрыть какие-то подтёки. Обращайте внимание на место встречи в объявлениях – частники указывают улицу, перекупы – просто город. На фото должны быть следы эксплуатации. У перекупщиков машины просто стоят, а частники пользуются ими. Следите за мелочами – бирка с номером вместо брелка, чернённая резина… Это признаки автосалона.

Осмотр

По телефону задайте как можно больше вопросов. Спрашивайте как можно более конкретные вещи – когда был последний ремонт, что меняли, когда был техосмотр. Ответы записывайте, чтобы сравнить при осмотре. Если авто меньше 8 лет, то ПТС должен быть оригинальным. Продавец должен быть владельцем или хотя мужем владелицы. Сверяйте VIN в ПТС и на машине. Задайте те же вопросы лично и сравните полученные ответы.

Кузов

Найдите толщиномер и заранее узнайте нормы для этой модели. Определите толщину краски в 5 местах на каждой части кузова. Обязательно проверьте толщину краски на стойках и крыше. Постарайтесь одолжить у кого-нибудь прибор для определения состояния электрики. Откажитесь от машин с толщинок краски более 1 тыс. микрон на кузове и более 400 микронов на стойках. Всмотритесь в оттенки краски на соседних элементах кузова. Поищите подтёки краски. Всмотритесь в краску на предмет пыли, ворса или волос. Просмотрите молдинги и уплотнители на предмет следов краски. Изучите шагрень – неравномерность лако-красочного покрытия. Отражение обязательно должно быть идентичным. Поищите на кузове следы ржавчины и едва заметные трещины. Проверьте пороги – нет ли там переходов тона. Слегка отогните уплотнительную резину – нет ли так участков и отличающимся тоном. Сравните зазоры слева и справа – должно быть одинаково. Осмотрите кузов днём в пасмурную погоду. В это время маленькие вмятины видны лучше. Поищите микрократоры – небольшие углубления в краске. Если есть, то машину красили. Осмотрите зазоры – они должны быть одинаковы на всём протяжении детали. Проверки даты выпуска и маркировки каждого стекла. Проверьте стыкуются ли молдинги и выштамповки под них. Проверьте не выступает бампер за габариты кузова. Осмотрите противотуманки и фары. Маркировки должны быть одинаковыми. Поднимите коврик в багажнике и загляните под него – следы покраски могут быть там. Осмотрите нишу для запаски на предмет плесени и сырости. Осмотрите места сварки – они должны быть симметричными с обеих сторон. Износ всех шин должен быть равномерным. Проверьте лонжероны на предмет следов краски или шпаклёвки. Под капотом должно быть относительно чисто – нет подтёков, но и не идеальная чистота. Посмотрите нет ли сколов краски на болтах крепления дверей, капота, крышки багажника. Сравните болты – должны быть одинаковые везде. Проверьте нет ли содранной краски в проёме двери. Потом проверьте дверь – если потёртость совпадает, то это плохо – дверь подогнана неверно. Если нет, то это следы от каблуков – ничего страшного. Осмотрите болты крепления лучка бензобака – если болты подратые, то машину красили, скорее всего. Протестируйте амортизаторы с каждого угла кузова – колебание должно быть только одно. Если авто качается слишком долго, то их придётся менять.

Салон

Обратите внимание на степень износа обшивки салона – это верный индикатор возраста всей машины. Если на руле чехол – снимите, чтобы увидеть реальное состояние. Понюхайте воздух – не воняет ли плесенью и сыростью. Если слишком сильно пахнет ароматизатором, то это повод насторожиться. Пощупайте обивку под сиденьями – она должна быть крепкой и сухой. Под ковриками поищите разводы — их не должно быть. Посмотрите есть ли под педалью газа вмятина от пятки. Если да, о пробег более 200 тысяч. Протестируйте фиксаторы дверей. Если нет, то пробег более 200 тысяч. Обивка потолка не должна вспучиваться. Разрывы на передней панели недопустимы. Проверьте если на ремнях безопасности пластмассовые ограничители. Если их нет, то авто, вероятно, побывало в аварии. Проверьте, как холодит кондиционер. Проверьте, все ли лампочки на панели работают. Индикаторы давления масла и подушек безопасности должны выключаться только по отдельности. После запуска, все лампочки должны гаснуть, только индикатор ручника может оставаться.

Тест-драйв

Проверьте уровень и чистоту масла (оно не должно быть чёрным). В масле не должен быть никакой сор или частички гари. Не должно быть и постороннего запаха. Заведите авто. Осмотрите дым из трубы – он не должен быть густым. Проверьте, насколько быстро схватывается сцепление. Если не сразу, то его скоро менять. При автоматической КПП не должно быть никаких рывков и дёрганий при переключениях с R на D и обратно. Рывков не должно быть и во время движения. Проверьте не «тянет» ли в сторону. Убедитесь что руль стоит прямо при прямом движении. Прислушайтесь к звуку двигателя и постарайтесь запомнить, что потом посоветоваться с механиком. Проверьте резкость тормоза и не бьёт ли руль при этом.

Покупка

Обязательно посетите сервис – пусть проверят подвеску и послушают двигатель. Там же проверьте электронику. Торгуйтесь только аргументированно. Пробейте машину на сайте ГИБДД. И на сайте федеральной службы судебных приставов. И на сайте avtokod.mos.ru (актуально для Москвы и области). И в базе данных Федеральной нотариальной палаты. Договор нужно составлять в простой форме, одной и той же ручкой и почерком. Указывайте все паспортные данные покупателя, продавца, все данные ПТС. В договоре укажите дату и время сделки. Убережётесь от наследования штрафов. Отчётливо прописывайте сумму сделки. Включите пункт о том, что автомобиль на момент сделки не продан кому-то ещё и не заложен. Сделайте три экземпляра – продавец, покупатель, ГИБДД. Вносите изменения в ПТС одной ручкой и почерком. Продавец должен отдать вам не только ПТС и ДКП, но и два комплекта ключей, диагностическую карту, ключи от сигнализации. Если сделка сорвалась и продавец возвращает деньги, проверяйте их в банке, не фальшивы ли они. Чтобы поставить машину на учёт, нужны паспорт, ПТС, старое СТТ, страховка, квитанция об оплате пошлины. Перерегистрировать авто на себя нужно за десять дней, а то могут возникнуть проблемы. Лучше делать это вместе с продавцом. Сверьте личность в ДКП, ПТС и паспорте. Не ставьте подпись в ПТС, если там уже расписался предыдущий владелец. Всё проверяйте сами, не верьте продавцам. Не покупайте без проверки у друзей и родственников. Даже если у вас есть опытный советник, всё равно проверяйте всё сами. Проверяйте только те машины, которые вам подходят по всем показателям. Не тратьте время на те, которые не собираетесь покупать.

Соблюдая этот не малый список рекомендаций или даже правил вы сможете безопасно купить тот автомобиль, которые хотите.

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