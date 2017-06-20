5 ошибок начинающих бегунов

Бег – самый доступный вид спорта. И он пользуется большой популярностью. При кажущейся простоте, это весьма и весьма сложный процесс, и очень многие (включая опытных бегунов) совершают уйму ошибок. Давайте всё делать правильно.

Ошибка 1 – слишком глубокая растяжка

Разминка перед любой тренировкой является обязательным атрибутом. Однако многие делают её так, как будто это уже дистанция. Очень популярная ошибка – слишком сильная растяжка. Это неправильно. Сначала нужно накачать мышцы кровью и слегка растянуться. Максимально тянуться стоит в конце тренировки, а не в её начале. В противном случае есть риск получить травму. Можно будет перед коллегами хвастаться тем, что у вас спортивная травма, но о тренировках придётся на какое-то время забыть.

Ошибка 2 – резкое начало в тренировочном процессе

Очень многие лентяи хотят набрать формы побыстрее. Это часто приводит к тому, что организм попадает в физиологическую яму. После бодрого начала вы начнёте чувствовать себя утомлённым уже в начале дистанции. О здоровье необходимо помнить всегда. Ваши суставы и сердечно-сосудистая система должны привыкать к нагрузкам постепенно, медленно.

Ошибка 3 – назло рекордам

Каждый новый бегун старается, стиснув зубы, «жечь» на каждой тренировке, но это не всегда полезно. Иногда стоит дать организму отдых в виде лёгкой тренировки. Ставить рекорды каждый день просто нельзя – так риск травм возрастает многократно. Большие нагрузки нужны, но далеко не на каждой тренировке.

Ошибка 4 – темп

Начинающие бегуны часто стараются держать один темп на всей дистанции. Это крайне сложно и очень утомительно для сердца. Начинающим лучше ориентироваться не на темп, а на расстояние или время, проведённое на дистанции.

Ошибка 5 – положение во время бега

Техника бега – важнейшая вещь, которой многие любители пренебрегают. Положение туловища должно быть вертикальным. Голова должна быть как бы продолжение туловища. Наступать нужно серединой стопы, а не пяткой или носком. Центра тяжести должен быть строго над стопой в момент приземления. Эти нехитрые правила и видеозапись вашего бега помогут вас выработать правильную технику для более высоких результатов.