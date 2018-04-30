Набор мышечной массы

Эй, качок! Да, ты! Убери довольную улыбку подальше, мы просто прикалываемся. На само деле, таким дрыщам, как ты, давно пора в качалку. Что? Уже был там? Что-то не заметно. Вероятно, хлюпики думают, что всё знают, после прочтения пару говно-статеек в интернете или же послушав советов бывалых «качков».

Если серьёзно, то проблема информации является самой главной в очень полезном деле физического самосовершенствования. И не только физического, всё ведь связано в человеке. Совсем не трудно (даже приятно) ходить на тренировки и делать там всевозможные упражнения. Гораздо важнее узнать КАК стоит качаться. А ещё бывалые говорят, что питание и режим сна и отдыха даже важнее чем всякие жимы и тяги.

Восстановление

Итак, как известно, мы растём не на треньке, а после, большей частью, во сне. Тут крайне важно правильно, по-спортивному питаться. Получить весь объём нужны веществ из обычной пищи подчас крайне проблематично. В таком случае можно и нужно использовать пищевые добавки, которые будут и топливом для тренировок, и строительным материалом для шварценэггерской бицухи.

Чтобы получить моральное право называть всех остальных «дрыщами» необходимы аминокислоты, витамины, минералы, протеин. Разумеется, важны пропорции.

Аминокислоты нужно принимать не менее 30 г в сутки — до трени, во время и после. С витаминами всё просто — мультивитаминные комплексы лучше принимать по инструкции и не заморачиваться. Самым главным элементом считается протеин. Без него стать рельефно-пленительным для девушек стать просто невозможно.

Разумеется, важно знать свою физиологию — тип телосложения, скорость обмена веществ. Если у вас есть склонность к полноте, но крайне важно считать углеводы.

Тренировка

Если вы разобрались с питанием и наладили режим дня, то время подумать и о, собственно, тренировках. Предтренировочные комплексы выпивают за 30-20 минут до «железа» — чаще всего это так называемая «пампилка». В нетренировочные дни их лучше не трогать. Также много слухов и «мнений» вокруг креатина. Кто-то его вообще не принимает — мол, не работает. Кто-то фигачит каждый день бешеными дозами. Лучше всего принимать его только в тренировчные дни — до и после, по 5 граммов.

Объём

Итак, ты стал челом спортивного телосложения, но тебе этого мало? Хочешь стать Халком? Ок, тогда придётся прибегнуть к гормонам. Все профи пьют их. Своих природных мало, да и прогресс с ними достаточно сложный и долгий.

Если боитесь (что вполне разумно), то попробуйте разогнать свои собственные гормоны. Для этого советуют тестобустеры — препараты, которые повышают уровень вашего природного гормона роста. Принимают их курсами, по месяцу. Внимательно читайте инструкцию и не балуйтесь с дозировками.

Если вы идёте ва-бан, то можно гормоны получать извне. Очень сложная штука, перед применением которой важно перечитать побольше литературы. Для защиты печени лучше принимать специальные поддерживающие препараты, блокирующие эстроген.

Скажем ещё раз — очень важно действовать аккуратно и не переборщить.

Заключение

Всё это дорогое занятие. Если бюджет не слишком крутой, то ограничьтесь предтренировочными препаратами. Если жизнь стала складываться лучше, то и тренировочные «штуки» можно испробовать. Когда же («когда», а не «если») деньга завелась нормальная, то переходите к манипуляциям с гормонами.