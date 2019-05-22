Петиция с просьбой и пересъёмке всего последнего сезона «Игры Престолов» набрала уже более миллиона подписей

Недовольные фанаты хотят заставить авторов сериала переснять все эпизоды последнего сезона.

С первых же серий восьмого, последнего сезона фанаты сериала высказывали недовольство теми или иными сюжетными поворотами. Также поклонники «Игры Престолов» нашли целый ряд сюжетных дыр, нестыковок, логических ошибок и даже банальных ляпов в плане реквизита (ставший уже почти знаменитым стаканчик кофе Starbucks, выросшая рука Джейме, бутылка минералки).

Наконец, 16 мая на платформе change.org появилась петиция с просьбой переснять весь восьмой сезон. К 21 мая петиция набрала уже почти полтора миллиона подписей. По мнению автора петиции Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс просто недостаточно компетентны. Они, мол, просто испортили сюжет, годами выстраиваемый с большой опорой на книги Джорджа Мартина. Известно, что восьмой сезон не имел такой опоры и потому, возможно, получился не столь удачным.

Своё мнение об этом уже высказали некоторые актёры. Все как один против. Софи Тёрнер (Санса Старк) назвала подобные петиции актом неуважения ко всей съёмочной группе, которая не только почти год снимала финальный сезон, но и трудилась несколько лет над предыдущими.

Компанию HBO пока не комментирует петицию. Ранее создатели анонсировали создание сериала или даже нескольких по мотивам «Игры Престолов». Скорее всего это будут спин-оффы.

А вы что думаете? Пойдут ли киношники на поводу у зрителей? В конце концов, если это будет сулить доход, то почему бы и нет?