Хабиб Нурмагомедов выиграл бой века, задушив Конора Макгрегора

Спустя бог знает сколько лет, у России вновь появился чемпион UFC – Хабиб Нурмагомедов, который выиграл бой против ирландца Конора Макгрегора.

Ура, товарищи! Победа за нами.

Перед боем

Страсти накалялись до боя очень сильно. И тот, и другой оскорбляли друг друга и семьи друг друга. Хотя, конечно, Макгрегор в этом преуспел больше. Умелые маркетологи уверены, что всё это почти фикция для большего зрительского интереса. Мол, так многие делают, и тут нет ничего личного – просто люди зарабатывают деньги. Почти подрались на церемонии взвешивания – стандартный ход в таких делах. Эта версия имеет право на жизнь хотя бы потому, что оба вообще являются профессиональными бойцами в UFC, а значит они не просто так продают свою кровь, а за большие деньги. И Хабиб Нурмагомедов не исключение.

Однако градус напряжения достиг такой высокой степени, что многие усмотрели реальные эмоции, а не актёрство. Начали играючи, а закончили настоящей войной и неподдельными злостью и яростью.

Сам бой

Сам бой прошёл предсказуемо. Хабиб Нурмагомедов превзошёл соперника. Очевидно, что двухгодичный перерыв в боях скверно сказался на Коноре Макгрегоре, и он проиграл.

Ирландец несколько раз чудом выходил из партера, но не был лучше даже в своей любимой стойке. В конце концов он упустил Хабиба, и тот вышел на удушающий приём – победа в четвёртом раунде.

Другой бой

Сразу после этого Хабиб перепрыгнул через сетку и кинулся в зрительский зал, чтобы побить ещё и одного из тренеров Конора, который так же принимал участие в словесной перепалке.

Разумеется, началась массовая драка с участие, наверное, всех собравшихся. Теперь этим делом занимается комиссия UFC и полиция штата Невада – чемпионства вряд ли лишат, но грозят штрафами. Также в потасовке поучаствовал личный друг Хабиба Зубайра Тухугов, тоже действующий боец UFC. Он перелез через «забор» и нанёс несколько ударов Конору… сзади.

После боя

Далее для Хабиба Нурмагомедова началась пора славы, испытание медными трубами. На волне популярности с ним моментально задружил Владимир Путин. Далее ему предложили выступать в реслинге. Об этом он сам написал в своём твиттере, снабдив запись хэштегом #fakeFights (поддельные бои). Чуть позже он вызвал на боксёрский поединок Флойда Мейвезера. В прошлом году с ним уже дрался Конора Макгрегор, тогда оба заработали сумасшедшие деньги (вероятно, Хабиб тоже хочет пополнить свой лицевой счёт крупной суммой). Какая-то странная тенденция с временным переходом в другой вид спорта…