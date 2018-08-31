Новый взгляд или порно снятое с дрона

Порно снятое с дрона или новый взгляд и возможности порно-индустрии.

В сети уже гуляют порно-ролики с участием квадрокоптеров , но как таковых фильмов еще не было. Это направление дает новые возможности для фантазии и разного рода экспериментов плюс приятные пейзажи делают атмосферу не такой уж и пошлой. Да и качество супер, порно снятое на камеру мобильного телефона тут не сравнить. Снять домашнее порно будет конечно не просто, но думаю у кого-то созреет идея, остается просто ждать.

Итак, если в порно вам не по душе смотреть слишком крупные планы (не всем нравится чувствовать себя гинекологом) или уже просто наскучило одно и тоже, то рекомендуем вам другую крайность. Смотрите художественный порно фильм онлайн под названием «Drone Boning» является первым в мире порно, снятым на камеру дрона. Декорациями для пикантного видео служат природные красоты – виноградники, дикие пляжи, леса, поля.

Фильм сняли Брэндон Лаганк и Джон Карлуччи, чтобы показать насколько к месту может быть художественная составляющая в таком специфическом жанре. Всего-то нужно сменить обычного оператора, раздевалку или простую комнату с диваном на что-то красивое. Парни сняли на столько необычное видео, что и музыка тут тоже хороша.

Тут вам в помощь обзор дронов из предыдущих материалов, вдруг у кого проснулся талант и желание снимать порно самому.

А вот трейлер: