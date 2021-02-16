Вышел трейлер нового «Хищника»

Олды тут?

Недавно все 30-ти 40-ка летние гики мира пустили слюни от нового трейлера предстоящего фильма «Хищник». Трёхминутное видео даёт понять сам посыл картину, атмосферу. Это не яркий боевичок, паразитирующий на популярности талантливого «дедушки». Уже сейчас ясно, что это триллер, почти-хоррор, внушающий страх.

Что приятно, тут есть герои двух первых фильмов – Арнольд Шварценеггер и Кевин Питер Холл (главный герой не выдающейся, но вполне годной второй части). Они обитают в центре для ветеранов военных действий. И ни тот, ни другой не горят желанием столкнуться с зелёнокровым монстром ещё раз.

Но кто их спрашивает? Хищник вновь на земле, и ему нужны трофеи…

О дате выхода пока не говорят…