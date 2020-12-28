6 приложений и сервисов, закрытых в 2020 году

Прошедший год ознаменовался закрытием сразу нескольких сервисов и приложений. Мы собрали самые заметные:
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Wunderlist
Популярный планировщик был отключён в мае этого года. Большую часть его функций теперь интегрировали в Microsoft To Do.
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Mixer
Стриминговая площадка вчистую проиграла конкуренцию Twitch. И была закрыта Microsoft в июле.
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Abode Flash Player
С 12 января контент этого формата начнут полностью блокировать. Раз и навсегда.
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Golama
Российский сервис доставки еды одно время был вполне жизнеспособным, но не выжил на рынке, как и его коллеги Foodza и Superbro.
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Google Play Музыка
Теперь он существует как некая часть YouTube Music, а как самостоятельное приложение уже нет. Google вообще не церемонится с недостаточно популярными приложениями. Уже исчезли Trusted Contacts, Neighbourly, Hire и многие другие. Кстати, есть даже сайт-кладбище для «убитых» приложений и тех, кто ждёт исполнения приговора.
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Аура
Оказывается, была такая соцсеть. Её запустил «Яндекс», но вовремя понял свою ошибку и закрыл проект в августе 2020-го. Сеть проработала около полутора лет.
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