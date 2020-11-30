Астрономический календарь на декабрь 2020

Под конец года небо нас обещает порадовать.

5 декабря – с мыса Канаверал в 16-39 по Гринвичу стартует миссия по доставке грузов Dragon CRS-21 на ракете SpaceX Falcon 9.

6 декабря – индийская организация космических исследований планирует вывести на орбиту спутник связи CMS 1.

11 декабря – с Байконура на ракете «Союз» на МКС отправится «грузовик» «Прогресс 77П».

13-14 декабря планируется пик метеорного потока Геминиды.

14 декабря – лунное затмение, единственное в текущем году. Будет видно на юге Южной Америки.

17 декабря – растущая Луна соединится с Юпитером примерно в 04:30, а ещё через несколько часов – с Сатурном (05:20 по Гринвичу). Троицу будет видно на юго-западе после захода солнца.

17 декабря – российский «Союз» с космодрома «Восточный» отправит на орбиту 36 спутников связи OneWeb.

21 декабря – В 9:47 GMT будет солнцестояние, т.е. официально первый день зимы в северном полушарии, и лета – в южном.

21 декабря – в вечернем небе соединятся Сатурн и Юпитер, в 13:24 по Гринвичу.

21-22 декабря – Метеорный поток Урсиды, пик.

23 декабря – растущая Луна сольётся с Марсом в 18:31 GMT. Ищите парочку на востоке после захода солнца.

28 декабря – французы с гвианского космодрома запустят на орбиту военный разведывательный спутник Composante Spatiale Optique (CSO-2).

29 декабря – Полнолуние, точнее «Холодная Луна». Лучше всего будет видно в 03:28 по Гринвичу.

Без точной даты: