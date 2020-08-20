Приятные мелочи для декора в Fix Price

Декоративная атрибутика – это то, что помогает сделать экспресс-обновление интерьера, а также сделать его более индивидуальным, ярким и живым. В Fix Price появились новые предметы для декора, которые добавят выразительных акцентов в любое пространство.

Нет абсолютно одинаковых жилых или рабочих помещений, поскольку у каждого хозяина есть свои собственные вкус и стиль. Хотя наполнение комнат мебелью может быть абсолютно стандартным и базовым, именно декоративные вещи могут помочь добавить в интерьер индивидуальный характер их владельцев.

Например, свеча в горшочке, постер с милыми надписями, декоративная тарелка для аксессуаров и фигурки в виде собак известных пород подойдут для комнат юных девушек.

Изящные керамические подсвечники и вазы базовых цветов подойдут для любителей лаконичной классики. Такие элементы декора можно приобрести всем, так как абсолютно гармонично впишутся в любую стилистику помещения.

Яркие керамические фигуры в виде фруктов и декоративные камешки, которые можно положить в прозрачные емкости, добавят позитивных акцентов в любой интерьер, особенно это удобно, когда хочется быстро что-то поменять.

Пробковая доска с кнопками и подсвечник с LED лампами идеально впишутся в офисы и рабочие зоны (что особенно актуально в период “удалёнки”). На такой доске можно наглядно декомпозировать планы работ или использовать для геймификации рабочего процесса, а лампа в виде фруктов просто будет создавать хорошее настроение.

Атмосфера вокруг сильно влияет на психоэмоциональное и общее состояние того, кто в ней пребывает. Поэтому лучше окружить себя красивыми и приятными для глаз мелочами.

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О компании:

Fix Price – международная сеть магазинов низких фиксированных цен с широким ассортиментом товаров для всей семьи. За 13 лет присутствия на российском рынке компания стала первой и лидирующей сетью подобного формата. Более 3800 магазинов открыто в России, Казахстане, Киргизии, Грузии, Республике Беларусь и Латвии. Компания основана в 2007 году.