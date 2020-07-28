Вышел трейлер STALKER 2

Когда-то первую часть мы ждали долгие годы. Тогда игра получилась отличной. И вот теперь мы ждём опять. Возможно, через год, два или три увидим продолжение постапокалиптического шутера от первого лица.

Вот трейлер:

На официальном сайте игры много интересного – арты, скрины, OST. Сюжет прост – зона отчуждения, которая кишит монстрами и аномалиями. Помимо всем известной аварии в 1986 году тут случилось ещё один мощный выброс – в 2006. Мир тут обещают, разумеется, открытый и один из самых больших в истории игр. Сюжеты персонажей будут максимально нелинейными.

Известно, что игра будет кроссплатформенной – ПК, PS, X-Box.

Дата выхода неизвестна. Оптимистично – 2021 год. Пессимистично – 2025.