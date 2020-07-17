Пляжный отдых вместе с Fix Price

Лето 2020 года радует россиян своей жаркой и солнечной погодой. Естественным образом возникает желание чаще выбираться на городские или загородные пляжи, где можно искупаться или просто отдохнуть на природе. В Fix Price появились товары, которые помогут организовать комфортный летний досуг рядом с водоемом.

Хотя лето 2020 года сопровождается достаточно ограниченными возможностями для летнего отдыха, пляжный сезон никто не отменял. В этом смысле погода дает отличную возможность для изучения локальной инфраструктуры и водоемов, которые находятся в относительной близости.

Первые маст-хэвы, которые нужно взять с собой на отдых — это пляжный коврик, на котором можно сидеть или загорать и сумка-холодильник, в которой можно сохранить приятную температуру прохладительных напитков.

Для тех, кто собирается купаться, стоит обратить внимание на надувной матрас с сеткой или матрас с ручками. Для более юных пловцов есть красочные надувные круги. В магазинах также представлены женские купальники и мужские плавки.

В промежутках между купаниями можно занять себя веселыми активностями. В магазинах есть набор для пляжного тенниса, волейбольный мяч, фрисби. Для детишек и их пап представлены лодка на радиоуправлении и водный лук-пистолет.

При долгом пребывании на солнце как детям, так и взрослым обязательны головные уборы. В Fix Price доступны женские шляпки, детские панамы, мужские кепки. И помните про водно-щелочной баланс, запаситесь хотя бы по 1 литру питьевой воды на человека.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах и географии работы интернет-магазина доступна на сайте https://fix-price.ru.

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О компании:

Fix Price – международная сеть магазинов низких фиксированных цен с широким ассортиментом товаров для всей семьи. За 13 лет присутствия на российском рынке компания стала первой и лидирующей сетью подобного формата. Более 3700 магазинов открыто в России, Казахстане, Грузии, Киргизии, Республике Беларусь и Латвии. Компания основана в 2007 году.

