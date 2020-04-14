10 художественных книг о серийных убийцах

Занимательное чтиво.

Вот подборка книг о людях с паталогической тягой к насилию. Необычные книги с необычными героями:

Содзи Симада – «Токийский зодиак»

Основательная головоломка, которая не позволит вам расслабиться. Детектив, увлекающийся астрологией, берётся за расследование череды преступлений в кратчайшие сроки. Осторожно – не все загадки в финале получаются разгадки. Можно залипнуть надолго.

Джеффри Дивер – «Собиратель костей»

Главный герой прикован к инвалидной коляске. При этом он гений судебной медицины и талантливый детектив. Очередное дело становится больше, чем просто ещё одним расследованием. Убийца играет – подбрасывает улики, подсказки, намёки на следующих жертв.

Керри Манискалко – «Охота на Джека Потрошителя»

Старина Джек – это один из самых известных «серийников». Англия, викторианская эпоха. Полиция сбилась с ног, разыскивая серийного убийцу. Главная героиня через какое-то время начинает подозревать близкого ей человека…

Р. Скотт Бэккер – «Нейропат»

Маньяк по прозвищу Костоправ орудует в Нью-Йорке. Он развлекается тем, что снимает свои садистские действия на камеру и отправляет запись в ФБР. Скупые зацепки указывают на то, что убийца – поехавший нейрохирург.

Тереза Брисколл – «Я слежу за тобой»

Простой эпизод повседневной жизни – в поезде двое парней знакомятся с девушками и флиртуют. Главная героиня становится невольным свидетелем этой обыденной сцены. Но на следующее утро одна из девушек пропадает, а ей самой приходит открытка с угрозами.

Стюарт Макбрайд – «Дом плоти»

Убийцу в этой книге зовут Мясник. А автор во всех подробностях описывает его зверства. Его фишка – разделать тело жертвы и отправить в магазин мясо. Душегуба ловят, но через несколько лет он выходит по амнистии…

Жан-Кристоф Гранже – «Лес мертвецов»

А здесь не всё так просто. Есть расчленёнка, кровища, но присутствует и некие мистические, ритуальные нотки. Плюс каннибализм! К тому же главные герои, хоть и не являются убийцами сами, но обладают слегка поехавшей крышей и сидят на антидепрессантах. Приятного аппетита!

Поппи Брайт – «Изысканный труп»

Похоже, автор и сам немного… ну, вы поняли. Философские рассуждения, что убийство – это тоже искусство. Причём искусству этому нужно учиться и шлифовать мастерство. Много жути, включая анатомические подробности жестоких убийств, гомосексуализм, каннибализм. Всё, как мы любим.

Брет Истон Эллис – «Американский психопат»

Главный герой утром в костюмчике идёт на престижную работу на Уолл-стрит. А ночью немного «шалит» – убивает. При этом нет никакой системы. Жертвами становятся все, кого он видит – проститутки, бомжи, конкуренты по бизнесу, животные.

Иэн Бэнкс – «Пособник»

Главный герой – журналист средней руки. В своих статьях он критикует тех или иных политиков за разные решения. А потом их убивают. Разумеется, все подозрения падают на бедолагу.