10 художественных книг о серийных убийцах

Занимательное чтиво.
Вот подборка книг о людях с паталогической тягой к насилию. Необычные книги с необычными героями:
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Содзи Симада – «Токийский зодиак»
Основательная головоломка, которая не позволит вам расслабиться. Детектив, увлекающийся астрологией, берётся за расследование череды преступлений в кратчайшие сроки. Осторожно – не все загадки в финале получаются разгадки. Можно залипнуть надолго.
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Джеффри Дивер – «Собиратель костей»
Главный герой прикован к инвалидной коляске. При этом он гений судебной медицины и талантливый детектив. Очередное дело становится больше, чем просто ещё одним расследованием. Убийца играет – подбрасывает улики, подсказки, намёки на следующих жертв.
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Керри Манискалко – «Охота на Джека Потрошителя»
Старина Джек – это один из самых известных «серийников». Англия, викторианская эпоха. Полиция сбилась с ног, разыскивая серийного убийцу. Главная героиня через какое-то время начинает подозревать близкого ей человека…
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Р. Скотт Бэккер – «Нейропат»
Маньяк по прозвищу Костоправ орудует в Нью-Йорке. Он развлекается тем, что снимает свои садистские действия на камеру и отправляет запись в ФБР. Скупые зацепки указывают на то, что убийца – поехавший нейрохирург.
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Тереза Брисколл – «Я слежу за тобой»
Простой эпизод повседневной жизни – в поезде двое парней знакомятся с девушками и флиртуют. Главная героиня становится невольным свидетелем этой обыденной сцены. Но на следующее утро одна из девушек пропадает, а ей самой приходит открытка с угрозами.
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Стюарт Макбрайд – «Дом плоти»
Убийцу в этой книге зовут Мясник. А автор во всех подробностях описывает его зверства. Его фишка – разделать тело жертвы и отправить в магазин мясо. Душегуба ловят, но через несколько лет он выходит по амнистии…
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Жан-Кристоф Гранже – «Лес мертвецов»
А здесь не всё так просто. Есть расчленёнка, кровища, но присутствует и некие мистические, ритуальные нотки. Плюс каннибализм! К тому же главные герои, хоть и не являются убийцами сами, но обладают слегка поехавшей крышей и сидят на антидепрессантах. Приятного аппетита!
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Поппи Брайт – «Изысканный труп»
Похоже, автор и сам немного… ну, вы поняли. Философские рассуждения, что убийство – это тоже искусство. Причём искусству этому нужно учиться и шлифовать мастерство. Много жути, включая анатомические подробности жестоких убийств, гомосексуализм, каннибализм. Всё, как мы любим.
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Брет Истон Эллис – «Американский психопат»
Главный герой утром в костюмчике идёт на престижную работу на Уолл-стрит. А ночью немного «шалит» – убивает. При этом нет никакой системы. Жертвами становятся все, кого он видит – проститутки, бомжи, конкуренты по бизнесу, животные.
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Иэн Бэнкс – «Пособник»
Главный герой – журналист средней руки. В своих статьях он критикует тех или иных политиков за разные решения. А потом их убивают. Разумеется, все подозрения падают на бедолагу.
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