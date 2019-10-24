Как питаться в 20,30 и 40 лет – джентльменский гастрономический набор

Ваш желудок – не измельчитель мусора!

Мы чисто физически не можем жить в 30 так же, как в 20. А в 40 – как в 30. Образ жизни, распорядок дня и диету нужно с годами пересматривать.

20-30

В таком замечательном возрасте вам всё по плечу – полная смена физического труда, крепкая тренировка после работы, плотный ужин, долгоиграющие утехи в спальне, рано утром ядерная пробежка и опять всё по кругу. Отличное время. Наполеон писал, что только в 40 лет понял, какое это счастье быть молодым: «Я был двужильным. Я мог есть гвозди и вообще не спать».

Так вот – в таком приятно свежем состоянии тела и духа мы часто забываем, что это вовсе не повод жрать всё подряд. Уже в 20 лет можно заложить фундамент для серьёзных проблем с сердечно-сосудистой системой и метаболизмом.

Вот список продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе любого бойкого юноши:

Семечки

Лучше использовать семена льна. Столовая ложка таких семян содержит в себе дневную норму альфа-линоленовой кислоты, которая благотворно питает кору головного мозга. Семечки лучше подсыпать в салат или кашу по утрам.

Курица

Мясо курицы – это не просто вкусно, но и полезно. Любой, кто хотя бы на полшишечки интересовался качалкой знает, что куриная грудка – отличный источник белка. К тому же в курятине содержится снижающий риск рака витамин B9. При этом полезна не только грудка, но и, например, печень.

Молоко

Человек растёт до 31 года. А потому, даже в 20, в 25 или 29 лет надо поставлять организму кальций. А кальций – это молочка: творог, сыр, молоко, кисломолочные продукты. Ваши кости скажут вам спасибо – отличная опора для крепких мышц, над которыми вы потеете со штангой.

Минеральная вода

Итак, правило на все времена: жидкие калории – это зло. Особенно сладости. Особенно газированные. Если вам необходимо запивать еду, то используйте обычную или минеральную воду. Всякая кола или лимонад напичкают ваш желудок лошадиными дозами калорий, которые даже сытости никакой не принесут. Даже если у вас быстрый обмен веществ и нет склонности к полноте, стоит избегать этого – сейчас нет, а потом появится.

Говядина

Ещё один божественный источник белка. Тут помимо белка, кстати, есть креатин, цинк, железо. Бицуха будет расти, как на дрожжах! Вот вам рецептик, если есть просто куски варёной говядины вам надоело:

– 250 г говядины режем на мелкие кубики и жарим на растительном масле. Перчим чёрным перцем (сорри, не сочтите за дешёвый каламбур), добавляем красный жгучий чили – 2 чайные ложки- и 100 г соуса табаско. Выкладываем на тарелку листья салата (побольше), сверху мясо, сверху два средних помидора, порезанным кубиками и посыпать всё тёртым твёрдым сыром. Приправляем соусом сальса и уничтожаем!

30-40

В этом возрасте вы в голове всё ещё легки и проворны, как в студенческие годы, но природу не обманешь. После 30 начинаются возрастные изменения. У кого-то чуть раньше или чуть позже, но их не может не быть. Это закон природы, закон жизни и закон, увы, смерти. Чтобы продлить своё лето важно следить за своей тарелкой и не допускать в неё всякое говно, которое раньше, возможно, и сгорело без остатка в топке вашего организма. Теперь всё немного иначе. И с каждым голом становится всё более «иначнее» – жирок, суставы, сердце. Теперь вы знаете, что они у вас есть. Вот продукты для тех, кто хочет быть вечно молодым:

Лосось

Проблемы с суставами начинаются в этом возрасте, а в 50 уже вовсю отравляют жизнь. Первыми страдают колени – самое слабое место человеческого организма. Чтобы отсрочить скрипы налегайте на рыбу. Лучший вариант – палтус или лосось. Идеально было бы употреблять водных жителей 3 раза в неделю. Рыбий жир – настоящая панацея от возрастных изменений костной ткани и хрящей.

Орехи

Пик сексуальности, увы и ах, позади. Но активная фаза жизни ещё продолжается. И в ваших интересах её продлить. Для этого включите в рацион орехи. Небольшая горсть каждый день – подойдёт арахис, грецкие орехи или миндаль. Жена будет довольна, да и вам самим понравится.

Брокколи

Вы наверняка слышали, что овощи зелёного цвета самые полезные. Это действительно так. Уровень тестостерона с возрастом падает и нуждается в поддержке. Брокколи и сладкий красный перец спешат на помощь! Процесс восстановления мышц ускорится с помощью витаминов E и C – бальзам на душу!

Бобовые

В юности мы любили бобовые за их музыкальные свойства. В зрелом возрасте это не теряет своей актуальности, хотя добавляются куда более культурные аспекты. Калий – отважный борец с нарушением кровяного давления. 200 г фасоли, жменя изюма или один банан в день помогут вашему насосу и дальше бесперебойно гонять кровь, почти как в молодости.

Сыр твёрдых сортов

Небольшая порция твёрдого сыра (пармезан, чеддер, швейцарский) три раза в день даёт метаболизму дополнительный пинок ускорения, что изумительно сказывается на состоянии всего организма. Для разнообразия можно сыр заменять на стакан нежирного йогурта без сладких добавок.

40+

Эй, малец! Да-да, ты! Тот, что молодецки взбегает по лестнице и не пропускает случая ухлестнуть за симпатичной девицей!

Хотите, чтобы это было о вас? После сорока уже не так легко держаться на плаву и продолжать активную жизнь, полную мужских радостей. Статистика-чертовка неумолима – в 40-45 лет уже треть из нас носят в себе рак простаты. Симптомов ещё нет, но рак есть. Кстати, проверяйтесь раз в год – от вас не убудет, зато будете, не дай Бог вдруг чего, предупреждены заранее.

А вот эти продукты просто сами просятся вам в тарелку:

Морковь

Каротин в шесть, мать его, раз снижает риск рака кожи. И лучший источник этого – морковка! Ну, или батат, если вы седовласый хипстер.

Овощи

Тут всё просто – практически любой овощ в тысячу раз полезнее чего-то мучного и в три тысячи раз лучше чего-то сладкого. Насытьте овощами свой рацион – завтрак дома, на обед тоже берите побольше овощей, на ужин – тем более. Помимо моркови это свёкла, помидоры, огурцы, капуста, баклажаны и т.д.

Шпинат

Когда мы ещё не думали о своей пиписке, на нашем ТВ шёл прикольный мультик про моряка Попая, который становился феноменально сильным после того, как поглощал свой любимый продукт – шпинат. И знаете… что-то в этом есть! В нём целый воз полезностей. Например, лютеин, который не даст ваших глазам потерять зоркость. Кстати, брокколи и тут на коне – оставьте его в рационе.