Little Big выпустили новый клип… совместно с «Руки Вверх!» – Слэмятся пацаны

Мегапопулярная российская рейв-группа Little Big выпустила новый клип – Слэмятся пацаны. У коллектива уже есть несколько сверхуспешных клипов, набравших десятки миллионов просмотров.

Илия Прусикин, лидер группы Little Big, не перестаёт удивлять своими идеями. На этот раз трэш пошёл уже с самого начала. Вы ещё не видели ни одного кадра видео, вы только видите заголовок клипа, и вам смешно и страшно. «РУКИ ВВЕРХ!»??? Вы серьёзно? Они ещё существуют? Сергей Жуков ещё поёт? Видимо, да. У него даже логотип остался прежний.

По сюжету клипа некая организованная преступная группа (свидетели СЛЭМА) гастролирует (на НИВЕ!) по небольшим мухосранскам (в клипе показан населённый пункт «Заветы Ильича»), устраивает в местных клубах незамысловатые концерты и обирает доверчивых аборигенов. Незамысловатая реклама, антураж девяностых (речь не только о Жукове), от руки нарисованные плакатики… Кстати на афише всё действо именуется «Целебный Серклпитом» – вход свободный, ДК «Судостроитель». Опять

Little Big потешаются над нашей действительностью.

Само представление – это соло-выступление Жукова… в мантии полубога или религиозного мистика. В разгар «концерта» герой Прусикина палится и только чудом избегает расправы со стороны бывшего подельника. Оказывается, он был внедрённым агентом спецслужб. Всё шайку вяжут ворвавшиеся ОМОНовцы, о чём в конце клипа сообщают по местному ТВ.

Действо на экране почти никак не связано с названием нового клипа Little Big – «Слэмятся пацаны». Примерно так же, как слово «скибиди» не имеет никакого значения. Слэм – это некая модель полутанцевального поведения во время концерта, когда в толпе люди с разгона сталкиваются между собой. Наверное, прикольно.