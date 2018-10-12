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Хабиб Нурмагомедов и другие: лучшие российские бойцы

bdortmund
12 Окт, 2018 / 1128 Просмотров

Хабиб Нурмагомедов, его недавняя победа и его чемпионство в UFC заставили нас вспомнить всех бойцов, которые прославляли и прославляют российский триколор.

  • Фёдор Емельяненко

Самый успешный боец от России ещё выступает, но уже в более слабой организации Bellator. На хайлайтах его выступлений 10-летней давности выросли многие современные бойцы. Настоящая легенда MMA, чемпион и добрейшей души человек. За всю карьеру он ни разу не вляпывался в дурные истории или какие-то скандалы… по крайней мере, по собственной инициативе. Последний император собрал огромное количество титулов в смешанных единоборствах по разным версиям, дзюдо и боевом самбо.

  • Олег Тактаров

Совсем ламповый боец. Он бился ещё раньше Емельяненко. И если Фёдор пробивался через Японию, то Олег искал счастье в США. И нашёл его в какой-то мере. Стал чемпионом шестого турнира UFC в 1995-м, а потом – относительно успешным актёром. До ринга успешно занимался самбо и джиу-джитсу. А вот и тот памятный финал против быдло-алкаша Танка Эббота.

  • Хабиб Нурмагомедов

О нём в последние дни говорят все. Из действующих российских бойцов он самый успешный. Недавно он победил Конора Макгрегора и стал чемпионом UFC. Пока в его активе только победы и ничего кроме них. По манере поведения в обществе и масс-медиа он не похож на тихоню-Фёдора. Хабиб вовсю сыплет оскорблениями, угрозами, говорит по-английски, шутит, прикалывается, создаёт себе имидж (чего стоит только его дагестанская папаха, реплики которой, кстати, маркетологи кинулись продавать в качестве сувенира) и чисто по-человечески радуется победам. Но это не меняет факта, что сейчас Хабиб Нурмагомедов — лучший россиянин в MMA.

  • Александр Емельяненко

Младший брат Фёдора долгое время считался не менее способным и очень перспективным. Успешничал в самбо и дзюдо, перешёл в смешанные единоборства. Но в какой-то момент, как говорят, зазвездился, угодил за решётку. Потом, правда, вышел, но войти в колею уже не смог, хотя время было. Поговаривают, что Александр совершенно не умел держать себя в руках, часто дрался вне ринга, нарушал закон и спортивный режим, что в итоге и привело к тому, что он так и не использовал свой потенциал. Но тем не менее, несколько отличных боёв он провёл. Смотрим!

  • Александр Шлеменко

Этот уроженец Омска выступает в MMA Bellator и является одним из самых успешных бойцов этой организации. Всего в его активе 68 побед и 11 поражений. В детстве занимался сразу несколькими видами спорта – кикбоксинг, тайский бокс, дзюдо, борьба и даже альпинизм. Говорят, что он один из многих ребят, кого вдохновлял Фёдор Емельяненко.

  • Сергей Харитонов

Этот боец в отличие от большинства перешёл в смешанные единоборства не полностью, иногда выступая в кикбоксинге и любительском боксе. В MMA у него нет титулов, но есть множество эффектных побед.

  • Андрей Корешков

Ещё один омич. Когда-то он был чемпионом Bellator. Ему сейчас 28, ещё не поздно перейти в UFC. Кстати, Шлеменко – не только его земляк, но и тренер. Выступает в среднем весе – 21 победа и 3 поражения.

  • Виталий Минаков

Этот тяжеловес родом из Брянска. Является непобеждённым чемпионом по самбо. В смешанных единоборствах у него пока тоже поражений нет. Жаль только, что достаточно поздно пошёл в MMA, ему уже 33.

  • Александр Волков

Это боец начинал в карате. Внешне немного похож на Ивана Драго, героя Дольфа Лундгрена из «Рокки 4». Так у него появилось прозвище – Drago. У него 30 побед и 7 поражений. После M-1 и Bellator перешёл в UFC, где сейчас и выступает.

  • Алексей Олейник

Этот ветеран родился и начинал в Харькове, на Украине. Много занимался разными видами спорта, нигде надолго не задерживаясь. Попробовал себя в «боях без правил» в 90-х и увлёкся. Сейчас ему 41, и он до сих пор дерётся, и не где-нибудь, а в UFC. На его счету 57 побед и 11 поражений.

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