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Адепт домашних бургеров: кто он?

bdortmund
30 Сен, 2018 / 25 Просмотров

В настоящее время набирает обороты движение за готовку бургеров дома. Ещё недавно сторонников у них было совсем мало, но движение набирает обороты, вовлекая в свои ряды всё больше и больше единомышленников. Как же отличить члена этой гастрономической партии?

Есть несколько признаков:

  • Во-первых, такой человек предпочитает готовить пищу дома, а не давиться в кафе, столовых или фастфудных точках. По разным причинам.
  • Во-вторых, это, чаще всего, работающие люди. Сферы могут быть разными – от науки до ручного труда, но такой человек неизменно готовит себе домашний бургер на обед. И дело не только в экономии денег, хотя и это имеет место.
  • В-третьих, такой человек живёт полной жизнью (спорт, встречи с друзьями, хобби, путешествия), а значит свободного времени у него не так много. Возможно, ещё и поэтому он так любит готовить дома бургеры, ведь это быстро и удобно.
  • В-четвёртых, этот товарищ часто оставляет дома своим детям готовые комплекты для приготовления бургеров, чтобы карапузы не только могли поесть, но и постепенно учились самостоятельности.
  • Наконец, истый бургермэн любит разнообразие – разные начинки, типы мяса, многочисленные вариации соусов, хлеба и овощей. У такого всегда есть в запасе 3-4 любимых рецепты бургера в зависимости от настроения и того, что есть в холодильнике.

Вступайте и вы в клуб любителей домашних бургеров!

Кстати, совсем недавно состоялось знаменательное событие — открылась первая торговая точка «БУРГЕР ДОМА»!

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