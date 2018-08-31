8 лучших автомобилей для походов

Несмотря на цивилизацию и стремительное обустройство окружающего пространства, всё ещё остаются люди, которые хотят иногда вырваться из каменных джунглей и отправиться на поиски приключений, туда, где нет дорог, а ехать приходится по ручьям, скалам, снегу, песку… Мы нашли для вас самые лучшие автомобили этого класса:

JEEP WRANGLER JK SAHARA 4-DOOR

Не ожидали увидеть машину этого бренда тут? Да, джипы – это скорее автомобильчики, чтобы просто погонять по бездорожью, а не отправиться в поход на несколько дней. Но этот является исключением. У JK Sahara приличный дорожный просвет, полный привод (разумеется), приподнятые крылья, радионавигационная система 430 NAV и т.д. Эта тачка просто сама просится в поход на несколько дней. Ещё одна классная фишка – крышу, двери и даже лобовое стекло можно снять, чтобы лучше чувствовать свежий воздух, огромный плюс, когда стоит тёплая погода.

Мощность – 285 л.с.

Грузоподъёмность – 1,5 тонны.

Цена – 34,3К долларов

TOYOTA TACOMA TRD PRO

Если вам требуется много места для походного скарба, то вам не найти лучшего варианта, чем пикап. И этот «японец» — один из лучших. У этой модели есть даже комплектация премиум-класса – защитные планки на днище, «кошачий» глушитель, светодиодные противотуманки, амортизаторы от Fox, несколько режимов вождения, электронный замок заднего моста и многое другое. И это мы ещё не сказали ничего о тех ништяках, которые расположены в салоне – розетка, например, для подзарядки ваших гаджетов.

Мощность – 278 л.с.

Грузоподъёмность – 2,9 тонны.

Цена – 41,5К долларов

TOYOTA 4RUNNER TRD PRO

Если вам нравится Tacoma, но вам нужно больше места в салоне, то обратите внимание на это. 4Runner является практически тем же транспортным средством, за исключением удлинённого салона. Также это отличный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с палатками – просто сложите задние сиденья и у вас появится два спальных места. Также тут более высокий класс безопасности, так как в дверях встроены балки жёсткости.

Мощность – 270 л.с.

Грузоподъёмность – 2,2 тонны.

Цена – 42,8К долларов

NISSAN ARMADA

Если вы когда-либо интересовались внедорожниками, то наверняка слыхали о Nissan Patrol. Если нет, то мы просто скажем вам, что этот автомобиль успешно конкурирует с Ford и Land Rover по части не только возможностей, но и стиля. Времена идут, и Nissan выпустил новую модель – Armada. Она пока не набрала такой же популярности, но, безусловно, заслуживает внимания. Тут есть сиденья для 8 человек, большая грузоподъёмность, крутой дорожный просвет, мощная подвеска, надёжный багажник на крыше и много электронных приятностей в салоне.

Мощность – 390 л.с.

Грузоподъёмность – 3,8 тонны.

Цена – 46К долларов

FORD F-150 RAPTOR

Некоторое время назад этот пикап стал появляться в новостях по довольно-таки странной причине – сообщалось, что производство замедляется из-за недостатка комплектующих, настолько быстро они раскупались. Это говорит не только о грамотном маркетинге Ford’а, но и о качестве. Даже если вы являетесь счастливым обладатель трёх спиногрызиков, эта машина вместит всех вас пятерых. Разумеется, тут имеется полноразмерный кузов для походного снаряжения. Также он может похвастаться независимой передней подвеской, 3,5-литровый двигателем V6 EcoBoost, электронным замком заднего моста, несколькими функциями лебёдки, шестью режимами вождения и многим другим.

Мощность – 450 л.с.

Грузоподъёмность – 2,7-3,6 тонны.

Цена – 50,1К долларов

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4×4

Многим достаточно пикапа или джипа, но есть такие хардкорщики, кому и этого места мало. В таком случае может порекомендовать грузопассажирский микроавтобус. В таком можно катать по лесам и полям месяцами и даже годами. Полноприводный Mercedes-Benz Sprinter – лучший выбор для долгосрочных поездок по бездорожью. Сюда можно уложить абсолютно всё, что вам нужно, плюс ещё несколько мешком или рюкзаков. У него относительная малая масса, электронная навигационная система, хороший дорожный просвет, четыре варианта кузова.

Мощность – 188 л.с.

Грузоподъёмность – 3,4 тонны.

Цена – 53,4К долларов

MERCEDES-BENZ G 500 4×4²

Это самое дорогое авто в нашем списке (почти). Mercedes-Benz G 500 4×4 круче всех, когда речь заходит о стиле, роскоши и мощности. Эта внедорожная комплектация обладает огромным дорожным просветом (45см), 4-литровым двигателем Biturbo V8, полным приводом в сочетании с универсальными шинами. Салон удобен, как номер в 5-звёздочном отеле: чёрная кожа, умная развлекательная система и многое другое, что делает Mercedes особенным транспортным средством.

Мощность – 416 л.с.

Грузоподъёмность – 3,1 тонны.

Цена – 227,3К долларов

MERCEDES-BENZ UNIMOG

Да, ещё один Mercedes. Поверьте, он того стоит. Это один из самых необычных внедорожников на рынке. Точнее, это даже не внедорожник, а маленький грузовичок. Изначально этот суб-бренд выпускал сельскохозяйственные грузовики для нужд лесников и фермеров. Далее на него обратили внимание военные. Он отлично проявил себя везде – пустыни, горы, реки, леса, джунгли. Просто нет такой местности, что не смог бы проехать Unimog. Он даже в ралли «Дакар» участвовал.

Мощность – 231 л.с.

Грузоподъёмность – 20 тонн.

Цена – 250К долларов