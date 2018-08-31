Новый взгляд: дрон-порно

Если в порно вам не по душе слишком крупные планы (не всем нравится чувствовать себя гинекологом), то рекомендуем вам другую крайность. Фильм под названием «Drone Boning» является первым в мире порно, снятым на камеру дрона. Декорациями для пикантного видео служат природные красоты – виноградники, дикие пляжи, леса, поля.
Фильм сняли Брэндон Лаганк и Джон Карлуччи, чтобы показать насколько к месту может быть художественная составляющая в таком специфическом жанре. Всего-то нужно сменить раздевалку или простую комнату с диваном на что-то красивое. Да, и музыка тут тоже хороша.
А вот трейлер:
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