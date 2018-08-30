Книги, которые делают речь красивее – ТОП-5

Каждый из нас хочет выражаться красиво, остроумно, грамотно. И как любой навык, это качество можно и нужно развивать. Как? Читать. Побольше и почаще. Например, вот эти книги:

Рэй Брэдбери – «Дзен в искусстве написания книг»

Большинство поклонников этого писателя считать «Дзен» наиболее удачным его произведением. Оно представляет собой набор авторский зарисовок, небольших эссе и статей, которые изобилуют советами начинающим авторам. И пусть вас не смущает, что это перевод – львиную долю мудрости передать удалось, не сомневайтесь.

Ларри Кинг – «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно»

Мастодонт американского телевидения знает толк в хорошей беседе на самые разные темы. Его заслуги и известность красноречиво свидетельствуют об умении правильно построить беседу, без умения говорить не было бы его выдающейся карьеры журналиста-интервьюера. В его передачи за 25 лет побывали самые разные люди – от президентов до простых рабочих. Его книга – своеобразный учебный по разговору на самые разные темы. А ещё у него невероятно насыщенная жизнь, взять хотя бы тот факт, что сейчас он женат восьмым (!!!) браком.

Карстен Бредемайер – «Чёрная риторика. Власть и магия слова»

Автор слывёт большим мастером в сфере межличностных взаимоотношений. Эта книга повествует не только о том, как строит фразы и предложения, но и о том, как вообще вести во время разговора в разных ситуациях. Из нашего списка эта книга ближе всех к термину «учебник». Будьте готовы к тому, что её и воспринимать стоит именно, как учебник, а не как лёгкий рассказик или новеллу – не только читайте, но и практикуйтесь.

Джереми Донован – «Выступление в стиле TED. Секреты лучших в мире вдохновляющих презентаций»

Площадка TED давно стала настоящим мастхэвом для тех, кто считает себя умелым оратором. Если вы ещё не выступали там, то в этой книге автор расскажет, как выбрать тему, собрать материал, репетировать, отточить увлекающий стиль выступления, подготовить сопроводительные материалы. Также нельзя не сказать, что тут почти нет ненужной шелухи – всё только по делу.

Джеймс Хьюмс – «Секреты великих ораторов. Говори как Черчилль, держись как Линкольн»

Автор – опытнейший спичрайтер нескольких презиков США. Этот факт уже сам по себе невероятно крут. В книге он подробнейший образов рассказывает о мастерстве паузы, использовании цитат, жестикуляции во время выступления, скорости речи и тональности. К тому же книга читается на одном дыхании – мастер слова, как-никак, хоть устного, хоть печатного.