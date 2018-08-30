Юпитер – 10 интересных фактов

Сегодня мы поговорим кое о чём большом, важном и красивом. Нет, не о бабах, не о тачках, не о бухлишке и даже не о деньгах. Сегодня в центре внимания самая большая планета нашей солнечной системы – Юпитер. Мы нашли 10 неочевидных фактов о нём, которые вы, вероятно, давно забыли, даже если и знали из школьной программы:

Юпитер почти стал звездой, но не получилось

Если бы космическая судьба сложилась иначе, то Юпитер мог бы организовать свою солнечную систему с блэкджеком и шлюхами. Он и сейчас отдалённо напоминает некую модель солнечной системы – несколько массивных спутников (планеты), схожий с Солнцем химический состав, та же механика движения. До заветной цели (если она была) Юпитер недотянул массу – надо было поправиться в 80 раз, но он не смог, увы.

Красное пятно

Внешне Юпитер очень красив. Всё его тело состоит из разных поясов, которые движутся и имеют разные цвета – белые, синие, серые, оранжевые. А ещё у него большущее красное пятно – это вечный шторм со скоростью ветра в 450 км/ч и круговой направленностью. Видимо, он в 3 классе всё-таки намочил манту.

Магнитное поле

Сила притяжения у газового гиганта в 20 тысяч раз сильнее, чем на Земле. Условия там не слишком приятные для живых организмов. Магнитосфера при этом тянется шлейфом за планетой. Длина «хвоста» — 1 млрд км.

Скорость оборота вокруг своей оси

Несмотря на монструозные размеры, этот здоровяк довольно лихо кружится в вальсе. На полный оборот вокруг своей оси у него уходит менее 10 земных часов. Длительность юпитерианского дня варьируется от 9 часов 56 минут до 9 50 минут. Тут самый быстрый день в нашей солнечной системе.

Самая крупная радиостанция Солнечной системы

Самая большая планета одновременно является и самой шумной. Из его недр выходит огромное количество радиоволн. При желании их можно преобразовать в слышимые нам звуки. Всё получается естественным путём – взаимодействие ионизированных газов верхних слоёв атмосферы с магнитными полюсами.

Кольца

Да, не только у Сатурна они есть. Эпитерианские кольца были обнаружены только в 1979 году ввиду, того, что они намного тоньше. Их 4, и у них даже есть имена – гало-кольцо, главное кольцо, путинное кольцо Амальтеи, паутинное кольцо Фивы. Состоят они из пыли и небольших фрагментов пород, обломков со спутников.

Защитник планет

Самый большой и сильный использует свои возможности, чтобы защищать маленьких и слабых. Он находится почти на самом краю Солнечной системы и имеет бешенную гравитацию – это здорово защищает нас и остальные планеты от крупных астероидов – их десятки если не сотни, и все они давно могли бы уничтожить нашу маленькую планетку.

Ядро

Учёные давно решили, что ядро газового гиганта имеет весьма небольшие размеры, как у земного. Всего 1300 км в диаметре против 1200 км у нашего.

Химия

Мы уже говорили, что живое земное существо не сможет прожит на Юпитере и секунды. Вероятно, только Чак Норрис сможет. Как и всё во Вселенной, львиную долю химического состава занимает водород (89,2%), около 10% — гелий. Остальные крохи поделены между множеством не самых полезных для нас элементов – этан, метан, аммиак, дейтерид водорода и прочие вкусняшки.

Каллисто – тёртый калач

Спутник по имени Каллисто густо украшен кратерами. Он самый дальний, «внешний» спутник, и именно из-за этого Юпитер защищает его не так эффективно. Каллисто считается одним из самых израненных небесных тел во Вселенной.