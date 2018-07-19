Футбольные трофеи

Нет, речь не о кубках, медалях и почётных званиях. Смотрите глубже.
В конце концов, природа замыкает всё на инстинкте сохранения рода, и любое достижение мужчины – это только способ привлечь самку. Мы собрали для вас самых привлекательных жён и подруг футболистов недавно прошедшего чемпионата мира в России.
- Хорватия
Сборная команда этой южно-славянской страны дошла до финала. А вот эти девушки мотивировали игроков показывать своё лучший футбол. Вот, например, жена Ивана Ракитича:
- Франция
Новоявленным чемпионам мира тоже есть чем похвастаться. Оцените для начала жену Альфонса Ареола:
А это жена вратаря чемпионом мира Уго Льориса:
А вот — Адиля Рами. Сами знаете кто это:
- Россия
Российские футболисты выступили намного лучше, чем ожидали многие. А вот их музы, которые вдохновляли на подвиги.
Супруга Игоря Акинфеева:
Знаменитая жена Юрия Жиркова:
Суженая Фёдора Кудряшова:
Супруга Романа Зобнина:
- Колумбия
Вот кем может похвастаться Давид Оспина:
Вот жена Сантьяго Арьяса:
- Бразилия
Самая титулованная сборная на этом чемпионат провалилась. Но не надо их жалеть, они и так в шоколаде. Вот кто будет утешать Каземиро:
А вот девушка Неймара:
- Англия
Англы взяли четвёртое место — успех по меркам последних 30 лет. Вот девушка Джесси Лингарда:
А здесь пассия Деле Алли:
- Швеция
Скандинавы дошли до 1/4 финале, что можно считать успехом. Жена Эмиля Форсберга:
Девушка Оскара Хильемарка:
- Аргентина
У этих опять провал. После второго места в 2014-м они вновь выбыли взадолго до финала. Вот жена Франко Армани:
Жена Гонсало Игуаина:
- Бонус
Кстати, как вам эта сербская телеведущая?
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