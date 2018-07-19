Футбольные трофеи

Нет, речь не о кубках, медалях и почётных званиях. Смотрите глубже.

В конце концов, природа замыкает всё на инстинкте сохранения рода, и любое достижение мужчины – это только способ привлечь самку. Мы собрали для вас самых привлекательных жён и подруг футболистов недавно прошедшего чемпионата мира в России.

Хорватия

Сборная команда этой южно-славянской страны дошла до финала. А вот эти девушки мотивировали игроков показывать своё лучший футбол. Вот, например, жена Ивана Ракитича:

Франция

Новоявленным чемпионам мира тоже есть чем похвастаться. Оцените для начала жену Альфонса Ареола:

А это жена вратаря чемпионом мира Уго Льориса:

А вот — Адиля Рами. Сами знаете кто это:

Россия

Российские футболисты выступили намного лучше, чем ожидали многие. А вот их музы, которые вдохновляли на подвиги.

Супруга Игоря Акинфеева:

Знаменитая жена Юрия Жиркова:

Суженая Фёдора Кудряшова:

Супруга Романа Зобнина:

Колумбия

Вот кем может похвастаться Давид Оспина:

Вот жена Сантьяго Арьяса:

Бразилия

Самая титулованная сборная на этом чемпионат провалилась. Но не надо их жалеть, они и так в шоколаде. Вот кто будет утешать Каземиро:

А вот девушка Неймара:

Англия

Англы взяли четвёртое место — успех по меркам последних 30 лет. Вот девушка Джесси Лингарда:

А здесь пассия Деле Алли:

Швеция

Скандинавы дошли до 1/4 финале, что можно считать успехом. Жена Эмиля Форсберга:

Девушка Оскара Хильемарка:

Аргентина

У этих опять провал. После второго места в 2014-м они вновь выбыли взадолго до финала. Вот жена Франко Армани:

Жена Гонсало Игуаина:

Бонус

Кстати, как вам эта сербская телеведущая?