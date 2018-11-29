Интервью режиссёра «Игра Престолов» и о новом проекте

Зима близка… близка к своему окончанию.

Сериал «Игры Престолов» невероятно популярен, но, как и любая история, он не может длиться вечно, и в следующем году самый успешный многосерийный фильм в истории кино и телевидения закончится. Последний, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Это означает, что полюбившиеся нам актёры и режиссёры будут задействованы уже в других проектах.

Автор половины эпизодов последнего сезона Дэвид Наттер в недавнем интервью рассказал о своей жизни и творчестве за пределами « Игра Престолов ». В частности, о короткометражном фильме-катастрофе «Возвышение», за который режиссёр впервые был номинирован на «Оскар».

– Каково было возвращаться в проект после отсутствия в 6 и 7 сезонах?

– После 2015 года, мне сделали несколько операций на спине, из-за чего я пропустил 6 и 7 сезоны. Это было трудно – помимо операций было несколько курсов интенсивной терапии. Всё это время я думал о том, смогу ли вернуться к любимому делу, к режиссуре, не говоря уже именно об «Игра Престолов». К счастью, всё прошло хорошо, меня «отремонтировали», и я вернулся! И мне доверили съёмку трёх эпизодов финального сезона.

– Пока вы временно отсутствовали в проекте многое произошло. Например, выяснилось, что Дени и Джон являются родственниками. Как вам такой сюжетный поворот?

– Могу сказать, что у эпизодов 6 и 7 сезонов великолепный сценарий и отличная режиссёрская работа. Сотрудничать с Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайсом одно удовольствие! Я очень рад, что мне довелось работать с ними, они отличные ребята и просто по-человечески, и с чисто профессиональной точки зрения.

– В этом году много писали и говорили о съёмках фальшивых сцен. Вы как режиссёр, знаете, что снимаете фальшивую или настоящую сцену?

– Да, конечно, я в курсе.

– Но всё держится в строжайшем секрете. Лиам Каннингем рассказывал, что даже он не имеет свободного доступа к внутренним материалам.

– Понимаете, папарацци повсюду. Она лезут на строительные краны, чтобы увидеть какие-то части съёмок, они пытаются узнать какие-то детали сюжета, они даже могут пойти на подкуп кого-то из съёмочной группы или массовки, чтобы получить хоть какие-то сведения. Но от секретности сюжета зависит очень многое, поэтому создатели фильма стремятся ограничить любую информацию. Они дошли до того, что по уровню безопасности проект сопоставим со спецслужбами.

– Очевидно, что в сети ходит несколько правдоподобных теорий относительно финала всего проекта. Можете что-нибудь сказать по этому поводу?

– Я могу сказать, что Дэн и Дэвид проделали титанический труд, и что зрители совершенно точно будут довольны, поверьте. Возможно, кому-то что-то не понравится, без этого никуда, но большая часть фанатов сериала будут довольны.

– Как вы готовились к съёмкам первого эпизода 8 сезона “Игра Престолов”? Просматривали уже отснятые эпизоды?

– Некоторые из них. Главным образом, эпизоды, снятые Джереми Подесва, он настоящий мастер открывать сезон, в частности, я в восторге от первого эпизода 7 сезона. Он отличный парень и классный режиссёр, надеюсь, у меня получилось сделать столь же удачный стартовый эпизод.

– Вы в проекте со второго сезона. Как он изменился за это время?

– В первую очередь изменились образы многих героев. Софи теперь превратилась в грозную королеву, властную и уважаемую. Арья уже не ребёнок, как было в начале проекта. Для меня, как для фаната и человека, вовлечённого это большое удовольствие, наблюдать за этим ростом и изменениями. Многие сцены сериала являются лучшими моментами в моей карьере – Красная свадьба, Путь позора или сражение в амфитеатре. Я никогда этого не забуду.

– На Reddit недавно вышло интервью, в которым вы рассказываете о своём новом проекте «Восхождение».

– Это короткометражный фильм-катастрофа с расовым подтекстом. Это интересно. Я раньше никогда не работал в подобных проектах. Нечто похожее было много лет назад, когда я работал в первых сезонах «Секретных материалов». Вообще они рассчитывали на другого режиссёра, но что-то не получилось, и была утверждена моя кандидатура. Конечно, я с удовольствие согласился на эту работу. Мне кажется, любой бы на моём месте был бы рад поучаствовать в таком деле.

– Каков сам посыл фильма?

– Создатели картины стараются раскрыть людям глаза на их духовную и нравственную слепоту, подкрепляемую укоренившимися в обществе стереотипами. Фильм заставляет по-новому посмотреть на ваших соседей или коллег по работе, которые принадлежат к другим культурам.

– Почему обязательно нужна катастрофа, чтобы объединить людей?

– Так уж сложилось. Многие люди находятся в заложниках у собственных страхов и предубеждений. Чтобы выйти из этого нужно расти над собой, слушать, учиться.

– У вас есть колоритный персонаж – механик, стереотипный житель американской глубинки, который выглядит как типичный сторонник Дональда Трампа. Как появился этой персонаж?

– Таких «персонажей» очень много в любом американском городке! Он на 1000% уверен в своей правоте, недолюбливает эмигрантов, прям до грубости и презирает всё неамериканское. Каждый увидит в нём что-то своё. При этом он не стереотип, он реален.

– Хотели бы вы, чтобы президент США посмотрел этот фильм?

– Да, очень бы этого хотел. Было бы здорово, если б он нашёл немного времени и посмотрел бы наш фильм наедине с самим собой. Это очень личная история. В такой ситуации все мы одинаковы. Герои должны пройти большой путь нравственного развития, чтобы выжить. Мне кажется, мы проделали хорошую работу и можем гордиться этим фильмом.