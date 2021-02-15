9 изменений, которые произойдут, если вы решитесь на погоню за мечтой

Если у вас есть мечта – это величайшее богатство.
Мы имеем в виду мечту именно относительно профессиональной деятельности, самой важной сферы в жизни любого человека. Очень многие люди испытывают глубочайшее разочарование в жизни от того, что поняли, что занимаются совсем не тем, чем хотели бы. Но если вы всё-таки решитесь на «побег» из привычного болота, вот что произойдёт в вашей жизни.
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Будет трудно
При смене сферы деятельности первое время будет совсем грустно по деньгам. Материальные затруднения сразу ударят по вашей уверенности. Нужно быть готовым.
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Неуверенность
Это вытекает из первого. Сменившаяся обстановка устроит настоящий сумбур в мыслях. Особенно это будет больно в первое время. Потом всё уляжется, но поначалу будет просто буря.
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Неприятие окружающих
Что подумают окружающие? Конечно же, примут вас за сумасшедшего. Особенно, когда проявится материальное затруднение.
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Сила
Но есть и плюсы. Важно сделать первые шаги… и сразу прилив сил и вдохновения поможет. Энтузиазм сгладит материальные трудности. Вы почувствует в себе невероятную силу!
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Независимость
Если вы преодолеете негативное мнение близких, то приобретённый навык сразу начнёт вам помогать во всех сферах. Кто и что подумает? Плевать!
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Смена круга общения
Это логично. Любые изменения влекут перемены везде. А круг общения – важнейший фактор при формировании личности. При смене вектора движения какие-то знакомые отвалятся, какие-то – появятся. При этом, если уж вы решились на погоню за мечтой, то у вас наверняка появятся друзья с похожей историей, что явно пойдёт на пользу психологическому состоянию.
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Терпение
Путь за мечтой не бывает лёгким и коротким. Придётся преодолеть очень многое. И это даст вам возможность привить себе полезные качества. Например, терпение. Это поможет. Стойкость на длинной дистанции имеет огромное значение.
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Синдром потерянного времени
Как только вы вольётесь в новую жизнь, то предыдущие годы покажутся вам потерянными и прожитыми бесцельно. Иногда это трудно принять.
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Психологическое сияние
Как только вы попробуете на вкус новую жизнь, то настроение будет отличным, а о депрессии забудете на долгие годы. А такое приподнятое настроение сразу же положительно скажется на профессиональных успехах, и от этого станет ещё лучше на душе.
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