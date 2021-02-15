9 изменений, которые произойдут, если вы решитесь на погоню за мечтой

Если у вас есть мечта – это величайшее богатство.

Мы имеем в виду мечту именно относительно профессиональной деятельности, самой важной сферы в жизни любого человека. Очень многие люди испытывают глубочайшее разочарование в жизни от того, что поняли, что занимаются совсем не тем, чем хотели бы. Но если вы всё-таки решитесь на «побег» из привычного болота, вот что произойдёт в вашей жизни.

Будет трудно

При смене сферы деятельности первое время будет совсем грустно по деньгам. Материальные затруднения сразу ударят по вашей уверенности. Нужно быть готовым.

Неуверенность

Это вытекает из первого. Сменившаяся обстановка устроит настоящий сумбур в мыслях. Особенно это будет больно в первое время. Потом всё уляжется, но поначалу будет просто буря.

Неприятие окружающих

Что подумают окружающие? Конечно же, примут вас за сумасшедшего. Особенно, когда проявится материальное затруднение.

Сила

Но есть и плюсы. Важно сделать первые шаги… и сразу прилив сил и вдохновения поможет. Энтузиазм сгладит материальные трудности. Вы почувствует в себе невероятную силу!

Независимость

Если вы преодолеете негативное мнение близких, то приобретённый навык сразу начнёт вам помогать во всех сферах. Кто и что подумает? Плевать!

Смена круга общения

Это логично. Любые изменения влекут перемены везде. А круг общения – важнейший фактор при формировании личности. При смене вектора движения какие-то знакомые отвалятся, какие-то – появятся. При этом, если уж вы решились на погоню за мечтой, то у вас наверняка появятся друзья с похожей историей, что явно пойдёт на пользу психологическому состоянию.

Терпение

Путь за мечтой не бывает лёгким и коротким. Придётся преодолеть очень многое. И это даст вам возможность привить себе полезные качества. Например, терпение. Это поможет. Стойкость на длинной дистанции имеет огромное значение.

Синдром потерянного времени

Как только вы вольётесь в новую жизнь, то предыдущие годы покажутся вам потерянными и прожитыми бесцельно. Иногда это трудно принять.

Психологическое сияние

Как только вы попробуете на вкус новую жизнь, то настроение будет отличным, а о депрессии забудете на долгие годы. А такое приподнятое настроение сразу же положительно скажется на профессиональных успехах, и от этого станет ещё лучше на душе.