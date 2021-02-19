5 раз, когда все мы упустили возможность разбогатеть

На наш век выпало многое…

Каждый мечтает стать богатым. И если бы иметь машину времени, то это легко бы было осуществить. Вот вам идеи.

Биткоин

Криптовалюта сильно прибавила в весе в последние годы. И если бы закупиться в самом начале, то можно было бы стать действительно богатым. В 2013 году он стоит около 300 долларов. Теперь же – 50 тысяч. Кто же мог знать?

Доллары и евро

Такое было уже несколько раз. Как всем известно, скоро Америке кирдык, это ещё наши деды говорили. Но пока что-то кирдык только рублю. Когда-то долларов стоит 5-6 рублей. Потом вырос до 30. Теперь 70-75. Если бы знать заранее…

Акции Gamestop

Интересный случай. Акции компании Gamestop (они занимаются продажей игровых приставок и аксессуаров) были избраны для биржевого эксперимента по повышению стоимости. Группа энтузиастов смогла вытянуть стоимость с 20 до 350 долларов – более 1800% роста! Можно вернуться в прошлое и тоже купить хотя бы сотню акций.

Доменные имена

Когда все ринулись в интернет, оказалось, что многие красивые доменные имена уже заняты. Особо хитрые товарищи быстренько зарегили домены с именами крупных известных компаний. А потом, годы спустя продали домены и наварили огромные деньги. Рекомендуем, если вдруг найдёте ДеЛориан.

Спорт

На ставках тоже можно заработать большие деньги. Главные спортивные неожиданности – победа Греции на Евро-2004, Дании – на Евро-1992, «Ливерпуля» в финале Лиги Чемпионов против Милана (ставить надо в перерыве).