7 видов оружия, появившихся на свет случайно

В истории есть несколько случаев, когда страшное и эффективное вооружение было создано почти случайно. Т.е. изначально не было цели сделать именно оружие, но на деле вышло именно это.
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Порох
Безобидный с виду тёмно-серый порошок был известен в Китае примерно с 9 века. Изначально его наделяли магическими свойствами, включали в состав различных эликсиров бессмертия… Чуть позже из него стали делать фейерверки, и только потом – гранаты, ракеты. И только в последнюю очередь сделали стреляющие пулями мушкеты, аркебузы и тому подобное. И это изменило мир.
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Колючая проволока
В второй половине 19 века в США изобрели колючую проволоку. И использовали только для защиты посевов от крупного рогатого скота. А потом, уже в начале 20 века её стали применять на войне. И использование это продолжается по сей день.
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Зарин
Это химические оружие, газ нервно-паралитического действия. А создали его в 1938 году в Германии, и изначально бороться хотели с амбарным долгоносиком, опасным сельско-хозяйственным вредителем. Но при испытаниях один из учёных отравился и загремел в больницу. И это привлекло внимание вояк…
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Сай
Ручные трезубцы Рафаэля (да и вообще многих ниндзя из кино) изначально были всего лишь садовым инструментом. Японские крестьяне рыхлили ими землю, переносили сено и солому. Добавьте к этому тот факт, что простолюдинам запрещалось иметь оружие. На выходе получаем неплохое оружие ближнего боя, которое вообще-то и не считали оружием.
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Кама
Происхождение примерно такое же. Это серп для уборки риса. Но при некоторой сноровке вполне может быть оружием. При этом особо ушлые крестьяне даже научились его метать.
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Напалм
Изначально горючую жидкость разработали для огнемётов. Да, это было оружием с самого начала, но совершенно иного плана. Однако она получилась настолько опасной, что потом её решили просто выбрасывать с самолёта. Получалось куда безопаснее для огнемётчиков.
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Радиация
Все первые учёные, работавшие с радиацией подвергались страшному воздействию. И военные сразу смекнули, что это можно использовать на войне. А потом все ядерщики ринулись создавать ядерную бомбу. Мирный атом тоже есть, но в первую очередь бомбы.
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