7 видов оружия, появившихся на свет случайно

В истории есть несколько случаев, когда страшное и эффективное вооружение было создано почти случайно. Т.е. изначально не было цели сделать именно оружие, но на деле вышло именно это.

Порох

Безобидный с виду тёмно-серый порошок был известен в Китае примерно с 9 века. Изначально его наделяли магическими свойствами, включали в состав различных эликсиров бессмертия… Чуть позже из него стали делать фейерверки, и только потом – гранаты, ракеты. И только в последнюю очередь сделали стреляющие пулями мушкеты, аркебузы и тому подобное. И это изменило мир.

Колючая проволока

В второй половине 19 века в США изобрели колючую проволоку. И использовали только для защиты посевов от крупного рогатого скота. А потом, уже в начале 20 века её стали применять на войне. И использование это продолжается по сей день.

Зарин

Это химические оружие, газ нервно-паралитического действия. А создали его в 1938 году в Германии, и изначально бороться хотели с амбарным долгоносиком, опасным сельско-хозяйственным вредителем. Но при испытаниях один из учёных отравился и загремел в больницу. И это привлекло внимание вояк…

Сай

Ручные трезубцы Рафаэля (да и вообще многих ниндзя из кино) изначально были всего лишь садовым инструментом. Японские крестьяне рыхлили ими землю, переносили сено и солому. Добавьте к этому тот факт, что простолюдинам запрещалось иметь оружие. На выходе получаем неплохое оружие ближнего боя, которое вообще-то и не считали оружием.

Кама

Происхождение примерно такое же. Это серп для уборки риса. Но при некоторой сноровке вполне может быть оружием. При этом особо ушлые крестьяне даже научились его метать.

Напалм

Изначально горючую жидкость разработали для огнемётов. Да, это было оружием с самого начала, но совершенно иного плана. Однако она получилась настолько опасной, что потом её решили просто выбрасывать с самолёта. Получалось куда безопаснее для огнемётчиков.

Радиация

Все первые учёные, работавшие с радиацией подвергались страшному воздействию. И военные сразу смекнули, что это можно использовать на войне. А потом все ядерщики ринулись создавать ядерную бомбу. Мирный атом тоже есть, но в первую очередь бомбы.