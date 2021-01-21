Конфетка из дерьма!

Человеческая изобретательность не знает границ. Люди научились делать из коричневой массы целую массы полезных вещей!

Унитаз из навоза

Умные люди придумали специальный способ прессовки навоза, после которого его хоть куда можно лепить. Решили выпускать такие вот унитазы многоразовые. Когда он переполняется, что специальное устройство извлекает из всего этого добра энергию. Покакал – можно зарядить телефон. Профит!

Кирпичи

Это изобретение старо как мир – из навоза формируют кирпичи и сушат на жарком солнце. Ну, или обжигают в печи. Кирпичи получаются лёгкими и прочными. Делают во многих уголках мира.

Собаки-“электрики”

В некоторых особо продвинутых американских городах, есть специальные устройства в парках. Они используют собачьи фекалии для производства энергии. А от этой энергии запитаны фонари этого самого парка.

Коровы-«Компьюетрщики»

А вот уже действительно масштабный проект. Компьютерные гиганты Google, Microsoft и HP скооперировались и реализовали «говно-сервер». На ферме построили резервуар для кала. Выделяющийся метан преобразовывают в энергии и питаю сервер. Далее выделяемое тепло от оборудования направляют в коровник (для отопления), а вырученные за хостинг деньги тратят на корм бурёнкам. Крутейшая схема. Сложновато для реализации, но работает!

Говно-бургер

Некий японский юморист придумал делать из говна мясо. Его специально синтезируют в лаборатории из белков и жиров, извлечённых из фекалий вегетарианцев и постящихся кошерно-халяльных людей. Пока что это мясо дорогое – в 20 раз дороже обычной говядины, зато без ГМО и холестерина! Продукт уже продают.